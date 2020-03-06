Нефьодов не виключає можливість своєї відставки
Про це він заявив в інтерв'ю Радіо НВ, передає RegioNews.
За його словами, планується зустріч із новим прем'єр-міністром і міністром фінансів, в ході якої буде вирішено, чи зможуть вони працювати, як команда.
Процедура передбачає, що можливість змінювати керівників центральних органів виконавчої влади впродовж чотирьох місяців після зміни уряду.
"Точно можу сказати, що я не триматимуся за крісло. Якщо буде зрозуміло, що там немає хімії і немає взаємної довіри чи немає спільного бачення щодо тих планів реформ, які я описував, коли приходив на цю посаду, то, звичайно, я готовий і сам піти", - сказав Нефьодов.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.
Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.
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