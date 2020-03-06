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06 березня 2020, 17:02 5

Нефьодов не виключає можливість своєї відставки

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06 березня 2020, 17:02 5
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Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що у випадку, якщо новий Кабмін не буде підтримувати його реформи, він готовий покинути посаду
Фото: Facebook
Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що у випадку, якщо новий Кабмін не буде підтримувати його реформи, він готовий покинути посаду

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо НВ, передає RegioNews.

За його словами, планується зустріч із новим прем'єр-міністром і міністром фінансів, в ході якої буде вирішено, чи зможуть вони працювати, як команда.

Процедура передбачає, що можливість змінювати керівників центральних органів виконавчої влади впродовж чотирьох місяців після зміни уряду.

"Точно можу сказати, що я не триматимуся за крісло. Якщо буде зрозуміло, що там немає хімії і немає взаємної довіри чи немає спільного бачення щодо тих планів реформ, які я описував, коли приходив на цю посаду, то, звичайно, я готовий і сам піти", - сказав Нефьодов.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.


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