"Батьківщина" вийшла із самоізоляції
Усі депутати фракції «Батьківщина», окрім хворого на COVID-19 Олега Мейдича, повертаються до роботи
Про це на своїй сторінці у Facebook написала лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, повідомляє RegioNews.
Самоізоляцію завершено − "Батьківщина" повертається до роботи. ПЛР-тести всіх депутатів фракції, які ми здали після підтвердження COVID-19 у нашого колеги, негативні, - зазначила Тимошенко.
Депутатка побажала якнайшвидшого одужання колезі Олегу Мейдичу та закликала українців свідомо дотримуватися правил карантину і самоізоляції.
Самоізоляцію завершено − "Батьківщина" повертається до роботи. ПЛР-тести всіх депутатів фракції, які ми здали після...Опубліковано Юлією Тимошенко Понеділок, 25 травня 2020 р.
Нагадаємо, 20 травня уся фракція "Батьківщина" пішла на самоізоляцію після того, як захворів один з її депутатів -Олег Мейдич.
Верховна Рада скасувала всі засідання через спалах коронавірусу до 2 червня.
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