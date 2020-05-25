"Батьківщина" вийшла із самоізоляції

ПЛР – тести усіх депутатів у фракції – негативні

Фото: кореспондент

ПЛР – тести усіх депутатів у фракції – негативні

Усі депутати фракції «Батьківщина», окрім хворого на COVID-19 Олега Мейдича, повертаються до роботи

Про це на своїй сторінці у Facebook написала лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, повідомляє RegioNews.

Самоізоляцію завершено − "Батьківщина" повертається до роботи. ПЛР-тести всіх депутатів фракції, які ми здали після підтвердження COVID-19 у нашого колеги, негативні, - зазначила Тимошенко.

Депутатка побажала якнайшвидшого одужання колезі Олегу Мейдичу та закликала українців свідомо дотримуватися правил карантину і самоізоляції.

Самоізоляцію завершено − "Батьківщина" повертається до роботи. ПЛР-тести всіх депутатів фракції, які ми здали після... Опубліковано Юлією Тимошенко Понеділок, 25 травня 2020 р.

Нагадаємо, 20 травня уся фракція "Батьківщина" пішла на самоізоляцію після того, як захворів один з її депутатів -Олег Мейдич.

Верховна Рада скасувала всі засідання через спалах коронавірусу до 2 червня.