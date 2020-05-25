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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
25 мая 2020, 13:49 3

"Батькивщина" вышла из самоизоляции

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25 мая 2020, 13:49 3
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ПЦР – тесты всех депутатов во фракции – негативные
Фото: корреспондент
ПЦР – тесты всех депутатов во фракции – негативные

Все депутаты фракции «Батькивщина», кроме больного на COVID-19 Олега Мейдича, возвращаются к работе

Об этом на своей странице в Facebook написала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сообщает RegioNews.

Самоизоляция завершена − "Батькивщина" возвращается к работе. ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые мы сдали после подтверждения COVID-19 у нашего коллеги, негативные, - отметила Тимошенко.

Депутат пожелала скорейшего выздоровления коллеге Олегу Мейдичу и призвала украинцев сознательно соблюдать правила карантина и самоизоляции.

Самоизоляцию завершено − "Батькивщина" возвращается к работе. ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые мы сдали после...

Опубликовано Юлией Тимошенко Понедельник, 25 мая 2020 г.

Напомним, 20 мая вся фракция "Батькивщина" пошла на самоизоляцию после того, как заболел один из ее депутатов -Олег Мейдич.

Верховная Рада отменила все заседание из-за вспышки коронавирус 2 июня.


коронавирус нардепы Верховная Рада Батькивщина самоизоляция
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