На Київщині припинили свою роботу три районні лікарні через COVID-19
У Київській області через виявлення хворих коронавірусом припинили госпіталізацію Бородянська і Миронівська центральні районні лікарні, а також припинила прийом реанімаційних хворих Тетіївська центральна районна лікарня.
Про це на брифінгу повідомив в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає Regionews.
В області у зв'язку з виявленням хворих коронавірусом припинила госпіталізацію Бородянська і Миронівська центральні районні лікарні. А прийом реанімаційних хворих Тетіївська центральна районна лікарня", - повідомив він.
За його словами, відновила роботу Васильківська ЦРЛ, яку раніше закрили через хворих COVID-19.
Крім того, він зазначив, що ще спалах хвороби зафіксували у черговому гуртожитку, а саме в місті Переяславі. Воно розташоване на території студмістечка, де проживає всього 165 осіб.
Інфікованого виявили випадково після того, як його прооперували в результаті побутової травми. Йому зробили спочатку швидко, а потім ПЛР-тест, які й показали наявність коронавирусной інфекції", - розповів Володін.
Вже описаний коло контактних осіб, яким роблять необхідні аналізи. За результатами буде зрозуміло, чи вводити суворі заходи щодо ізоляції цього гуртожитку.
Також отримано позитивну новину про епідемічний стан в гуртожитку міста Українка, де раніше було зафіксовано спалах коронавірус.
"На сьогодні у зв'язку з повторними аналізами в цьому гуртожитку людей з цією хворобою немає. А значить, більше немає потреби в обсервації та ізоляції тамтешніх жителів", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що Київської ОДА визначились з датою ослаблення карантину в області. Буде відновлено роботу міського і приміського транспорту, дитячих садків.
- 13:49 25 травня "Батьківщина" вийшла із самоізоляції
- 13:39 25 травня Вадим Столар створює мережу телеканалів під політпроєкт Льовочкіна і Бойка
- 13:27 25 травня Аваков створив новий таємний департамент поліції
- 13:04 25 травня В Івано-Франківську ТЦ "Метро" оштрафували на 34 тисячі за порушення карантину
- 12:54 25 травня Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваному призначили психіатричну експертизу
- 12:20 25 травня Києво-Печерську лавру відкрили для вірян після карантину
- 19:30 24 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:00 18 травня Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу
- 12:00 20 травня Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
- 21:12 23 травня З'явилися подробиці вбивства нардепа Валерія Давиденко