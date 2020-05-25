На Київщині припинили свою роботу три районні лікарні через COVID-19

Ще в одному гуртожитку виявили спалах коронавіруса

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Ще в одному гуртожитку виявили спалах коронавіруса

У Київській області через виявлення хворих коронавірусом припинили госпіталізацію Бородянська і Миронівська центральні районні лікарні, а також припинила прийом реанімаційних хворих Тетіївська центральна районна лікарня.

Про це на брифінгу повідомив в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає Regionews.

В області у зв'язку з виявленням хворих коронавірусом припинила госпіталізацію Бородянська і Миронівська центральні районні лікарні. А прийом реанімаційних хворих Тетіївська центральна районна лікарня", - повідомив він.

За його словами, відновила роботу Васильківська ЦРЛ, яку раніше закрили через хворих COVID-19.

Крім того, він зазначив, що ще спалах хвороби зафіксували у черговому гуртожитку, а саме в місті Переяславі. Воно розташоване на території студмістечка, де проживає всього 165 осіб.

Інфікованого виявили випадково після того, як його прооперували в результаті побутової травми. Йому зробили спочатку швидко, а потім ПЛР-тест, які й показали наявність коронавирусной інфекції", - розповів Володін.

Вже описаний коло контактних осіб, яким роблять необхідні аналізи. За результатами буде зрозуміло, чи вводити суворі заходи щодо ізоляції цього гуртожитку.

Також отримано позитивну новину про епідемічний стан в гуртожитку міста Українка, де раніше було зафіксовано спалах коронавірус.

"На сьогодні у зв'язку з повторними аналізами в цьому гуртожитку людей з цією хворобою немає. А значить, більше немає потреби в обсервації та ізоляції тамтешніх жителів", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Київської ОДА визначились з датою ослаблення карантину в області. Буде відновлено роботу міського і приміського транспорту, дитячих садків.