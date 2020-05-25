У селі на Закарпатті спалах коронавіруса, введено карантин

Населений пункт перекрили з допомогою блокпостів

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Населений пункт перекрили з допомогою блокпостів

Про це повідомили в Закарпатській ОДА, передає RegioNews.

В межах села Ворочево встановити карантинну зону", – йдеться в повідомленні.

За інформацією Закарпатського обласного лабораторного центру, 28 жителів с. Ворочево Перечинського району підтверджений COVID-19.

З неділі, 24 травня, облаштований контрольно-пропускний пункт на в'їзді і виїзді з села. На КПП при в'їзді в село будуть чергувати поліцейські. Бажаючим виїхати або в'їхати в село будуть міряти температуру і зобов'яжуть заповнити медико-санітарну декларацію. Людей з ознаками гострого респіраторного захворювання будуть направляти на обстеження.

Також заплановані дезінфекційні заходи у житлових, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, а також забезпечать щоденну дезінфекцію проїжджої частини доріг, тротуарів, прибудинкових та інших територій.

В населеному пункті проживає близько 800 чоловік.

Нагадаємо, в Україні на ранок 25 травня зафіксовано 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків, що значно менше, ніж добою раніше, коли зафіксували понад 400 нових хворих. З початку пандемії в Україні померли 623 чоловік.