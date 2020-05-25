У Львові розпочали масове тестування на антитіла до коронавірусу
У Львові розпочали робити високоточні тестування на антитіла до коронавірусу – імуноферментний аналіз.
Про масове тестування повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, пише RegioNews.
Цей вид тестування дозволяє подивитися на наявність антитіл в організмі людини та дізнатися, чи особа вже хворіла на коронавірус. Апарати для таких досліджень є в лабораторіях міських лікарень та поліклінік. Тому це істотно збільшить масовість тестування у Львові", - розповів мер Львова.
Андрій Садовий зазначив також, що ІФА-аналіз – це не заміна ПЛР-тестування, а додаткова можливість для визначення хворих на COVID-19 і найголовніше тих, хто вже перехворів на коронавірус.
У Львові розпочали робити високоточні тестування на антитіла до коронавірусу. Перші ІФА-тести (імуноферментний аналіз)...Опубліковано Андрій Садовий Неділя, 24 травня 2020 р.
Нагадаємо, в Україні на ранок 25 травня підтверджено ще 259 випадків коронавірусу, таким чином загальна кількість інфікованих COVID-19 в Україні - 21 тисяча 245 осіб.
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