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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
25 травня 2020, 10:33 8

У Львові розпочали масове тестування на антитіла до коронавірусу

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25 травня 2020, 10:33 8
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Перші тести на імуноферментний аналіз (ІФА) вже роблять працівникам лікарні швидкої допомоги
Фото: healthday.in.ua
Перші тести на імуноферментний аналіз (ІФА) вже роблять працівникам лікарні швидкої допомоги

У Львові розпочали робити високоточні тестування на антитіла до коронавірусу – імуноферментний аналіз.

Про масове тестування повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, пише RegioNews.

Цей вид тестування дозволяє подивитися на наявність антитіл в організмі людини та дізнатися, чи особа вже хворіла на коронавірус. Апарати для таких досліджень є в лабораторіях міських лікарень та поліклінік. Тому це істотно збільшить масовість тестування у Львові", - розповів мер Львова.

Андрій Садовий зазначив також, що ІФА-аналіз – це не заміна ПЛР-тестування, а додаткова можливість для визначення хворих на COVID-19 і найголовніше тих, хто вже перехворів на коронавірус.

У Львові розпочали робити високоточні тестування на антитіла до коронавірусу. Перші ІФА-тести (імуноферментний аналіз)...

Опубліковано Андрій Садовий Неділя, 24 травня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні на ранок 25 травня підтверджено ще 259 випадків коронавірусу, таким чином загальна кількість інфікованих COVID-19 в Україні - 21 тисяча 245 осіб.

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Львівщина Львів тести коронавірус Садовий Андрій
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