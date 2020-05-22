09:58  22 травня
Коронавірус в Україні: вже зафіксовано понад 20 тисяч випадків інфекції
09:29  22 травня
Україна домовилася з МВФ про нову програму співпраці на $5 млрд
08:31  22 травня
Загострення в зоні ООС: за добу поранено семеро українських військових, один загинув
UA | RU
UA | RU
22 травня 2020, 11:26 11

Україна передала Морському трибуналу ООН докази проти Росії

Читайте также
на русском языке
22 травня 2020, 11:26 11
Читайте также на русском языке
Рішення у справі щодо захоплення моряків і суден у Керченській протоці очікують у 2022 році
Фото: скрін відео
Рішення у справі щодо захоплення моряків і суден у Керченській протоці очікують у 2022 році

Україна підготувала для Міжнародного трибуналу ООН меморандум, пояснення із доказовими матеріалами проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права.

Справа стосується захоплення українських моряків і трьох українських суден Росією у Керченській протоці в листопаді 2019 року. Меморандум та супровідні матеріали будуть передані в оцифрованому вигляді.

Сьогодні, 22 травня під час онлайн-брифінгу міністра закордонних справ Дмитра Кулеби меморандум підписав заступник глави МЗС Євген Єнін, новий агент України у міжнародних справах проти Росії, пише RegioNews.

Ми передаємо нашу розгорнуту правову позицію на розгляд міжнародного трибуналу… Факти, зображення, докази і юридична позиція - все тут системно викладено", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба у коментарі до підписання меморандуму.

Dmytro Kuleba: "Ми прагнемо встановлення справедливості у справі щодо незаконного утримання наших моряків і суден, які...

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Пʼятниця, 22 травня 2020 р.

Як пише видання "Європейська правда" з посиланням на власні джерела, остаточне рішення у справі очікується приблизно за два роки, тобто 2022 року.

Як відомо, перші слухання у "морській справі" розпочалися торік у листопаді.

Україна вимагає від РФ також виплати фінансової компенсації, сума якої не розголошується. Йдеться про декілька мільйонів, які діляться співмірними частинами на компенсації держави як власникові затриманих кораблів і морякам.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Dmytro Kuleba щодо справи України проти РФ в Арбітражному Трибуналі.

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 21 травня 2020 р.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Ян Капу" та 24 членів їхніх екіпажів.

7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну. 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.

.


Україна Росія РФ ООН суд судно Керченська затока Дмитро Кулеба
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Україна домовилася з МВФ про нову програму співпраці на $5 млрд
22 травня 2020, 09:29
Справа Шеремета: слідство змінило підозру Антоненку і Кузьменко
21 травня 2020, 19:46
Ексміністр Кожара, якого підозрюють у вбивстві, вийшов під заставу
21 травня 2020, 16:42
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
21 травня 2020, 22:07
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
Всі відео »
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Філатов Борис
Міський голова Дніпра
Всі досьє »