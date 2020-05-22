Україна передала Морському трибуналу ООН докази проти Росії

Рішення у справі щодо захоплення моряків і суден у Керченській протоці очікують у 2022 році

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Рішення у справі щодо захоплення моряків і суден у Керченській протоці очікують у 2022 році

Україна підготувала для Міжнародного трибуналу ООН меморандум, пояснення із доказовими матеріалами проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права.

Справа стосується захоплення українських моряків і трьох українських суден Росією у Керченській протоці в листопаді 2019 року. Меморандум та супровідні матеріали будуть передані в оцифрованому вигляді.

Сьогодні, 22 травня під час онлайн-брифінгу міністра закордонних справ Дмитра Кулеби меморандум підписав заступник глави МЗС Євген Єнін, новий агент України у міжнародних справах проти Росії, пише RegioNews.

Ми передаємо нашу розгорнуту правову позицію на розгляд міжнародного трибуналу… Факти, зображення, докази і юридична позиція - все тут системно викладено", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба у коментарі до підписання меморандуму.

Як пише видання "Європейська правда" з посиланням на власні джерела, остаточне рішення у справі очікується приблизно за два роки, тобто 2022 року.

Як відомо, перші слухання у "морській справі" розпочалися торік у листопаді.

Україна вимагає від РФ також виплати фінансової компенсації, сума якої не розголошується. Йдеться про декілька мільйонів, які діляться співмірними частинами на компенсації держави як власникові затриманих кораблів і морякам.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Dmytro Kuleba щодо справи України проти РФ в Арбітражному Трибуналі. Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 21 травня 2020 р.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Ян Капу" та 24 членів їхніх екіпажів.

7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну. 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.

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