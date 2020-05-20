14:56  20 травня
За місяць ми зможемо вийти з карантину - Зеленський
13:37  20 травня
Проти Петра Порошенка відкрили справу про держзраду
14:27  20 травня
Бондаренко – Зеленському: Вам на виборах у Черкасах нема чого ловити
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 травня 2020, 14:42 28

Верховна Рада скасувала всі засідання через спалах коронавірусу

Читайте также
на русском языке
20 травня 2020, 14:42 28
Читайте также на русском языке
Скасувати засідання рекомендував регламентний комітет
Фото: flickr
Скасувати засідання рекомендував регламентний комітет

У зв'язку зі спалахом COVID-19 у парламенті депутати проголосували за скасування пленарних засідань до кінця цього тижня, вони мали відбутися 21 та 22 травня.

Про це йдеться в постанові Верховної Ради від 20 травня, передає RegioNews.

За проект постанови №3511 "Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання" проголосували 311 депутатів.

Внести зміни до календарного плану проведення третьої сесії ВРУ... щодо роботи Верховної ради України у травні 2020 року, передбачивши 21 та 22 травня роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)", - йдеться в постанові.

19 травня стало відомо, що народний депутат від фракції "Батьківщина" Олег Мейдич отримав позитивний результат тесту на наявність коронавірусу.

На пленарне засідання парламенту 20 травня не прийшли депутати від фракції "Батьківщина", вони всі пішли на самоізоляцію, а також пройдуть тестування на COVID-19.


коронавірус карантин Верховна Рада засідання
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленський назвав голову Чернівецької ОДА Осачука одним з кращих в Україні
20 травня 2020, 13:59
Гуртожитки та дитячий центр: у Києві виявили три нових спалаху коронавіруса
20 травня 2020, 13:22
В ОРДЛО катастрофа з коронавірусом, допомогу від Києва не приймають - президент
20 травня 2020, 12:46
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
19 травня 2020, 22:01
Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
14 травня 2020, 13:26
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
Всі відео »
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Філатов Борис
Міський голова Дніпра
Каспрук Олексій
Міський голова Чернівців
Всі досьє »