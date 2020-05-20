Верховна Рада скасувала всі засідання через спалах коронавірусу

Скасувати засідання рекомендував регламентний комітет

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Скасувати засідання рекомендував регламентний комітет

У зв'язку зі спалахом COVID-19 у парламенті депутати проголосували за скасування пленарних засідань до кінця цього тижня, вони мали відбутися 21 та 22 травня.

Про це йдеться в постанові Верховної Ради від 20 травня, передає RegioNews.

За проект постанови №3511 "Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання" проголосували 311 депутатів.

Внести зміни до календарного плану проведення третьої сесії ВРУ... щодо роботи Верховної ради України у травні 2020 року, передбачивши 21 та 22 травня роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)", - йдеться в постанові.

19 травня стало відомо, що народний депутат від фракції "Батьківщина" Олег Мейдич отримав позитивний результат тесту на наявність коронавірусу.

На пленарне засідання парламенту 20 травня не прийшли депутати від фракції "Батьківщина", вони всі пішли на самоізоляцію, а також пройдуть тестування на COVID-19.