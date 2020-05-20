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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 мая 2020, 19:43 11

Черновицкая область не сможет смягчить карантин 22 мая - Минздрав

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20 мая 2020, 19:43 11
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Эпидемиологическая ситуация в регионе крайне неблагоприятная
Фото: flickr
Эпидемиологическая ситуация в регионе крайне неблагоприятная

Черновицкая область не соответствует критериям очередного этапа смягчения карантина, поэтому она не сможет позволить те смягчения, которые будут введены по всей Украине 22 мая.

Об этом во время брифинга по итогам заседания правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, в области большая заболеваемость и большая загруженность больниц, поэтому не возможно перейти на следующий этап.

Мы будем работать над тем и надеяться, что к первому июня эта заболеваемость будет падать, и будут выздоравливать граждане, которые пребывают в больницах", - рассказал Степанов.

Он добавил, что первые послабления в регионах Украины, где это позволяет эпидемиологическая ситуация, состоятся уже 22 мая.

Будет разрешено проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие не более 50 человек. Также позволят проведения религиозных мероприятий, при условии, что на 1 человека будет приходиться 10 метров площади.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение продлить в Украине карантин, но со смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".

Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода со всех этапов карантина.


карантин Украина Черновцы Минздрав Максим Степанов
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