Україна відкриває кордон із країнами Європейського союзу та Молдовою
Кабінет міністрів України під час засідання 20 травня схвалив постанову про відновлення роботи 66 пунктів пропуску на кордонах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною і Молдовою.
Про це повідомив в Telegram Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.
Проект розпорядження розробило Міністерство внутрішніх справ. Його реалізація відновить повноцінний прикордонний рух.
Проектом передбачається відновити рух в 66 пунктах пропусках на кордоні з Євросоюзом і республікою Молдова. Реалізація проекту - відновити повноцінне прикордонний рух на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою", - йдеться в повідомленні.
Однак пункти пропуску на кордоні з Росією і Білоруссю в зв'язку з епідемічною ситуацією залишаються тимчасово закритими.
Нагадаємо, із 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі. Також сусідні держави Словаччина, Молдова, Польща, Чехія запровадили тимчасове обмеження на в'їзд.
З 16 травня, згідно із розпорядженням Кабінету міністрів, відновлює роботу пункт пропуску "Шегині" на польсько-українському кордоні.
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