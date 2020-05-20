Макс - профессионал: Зеленский хочет, чтобы Нефедов вернулся

Максим Нефедов просит Окружной админсуд Киева признать противоправным и отменить приказ о его увольнении с должности

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Максим Нефедов просит Окружной админсуд Киева признать противоправным и отменить приказ о его увольнении с должности

Об отношении к эксруководителю таможни Максиму Нефедову и причинах его увольнения рассказал на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

Об этом передает RegioNews.

...Макс – хороший парень, профессионал... Но бюджет наполнять нечем, таможня недодала миллиарды. Я предлагал Максу помощь (в борьбе с контрабандой – ред.), но он отказался. Хотел все сделать сам. Не справился...", - рассказал президент.

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что хотел бы, чтобы Максим Нефедов вернулся в команду, в Офис президента и работал над отдельными проектами.

Сегодня же стало известно, что Максим Нефедов просит Окружной административный суд города Киева признать противоправным и отменить приказ о его увольнении с должности.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Максим Нефедов просит ОАСК восстановить его в должности Председателя Государственной таможенной службы. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - говорится в сообщении.

Истец просит суд признать противоправным и отменить Распоряжение Кабинета министров Украины от 24 апреля "Об увольнении Нефедова Максима Евгеньевича с должности Председателя Государственной таможенной службы Украины" и просит восстановить его в указанной должности.

Вместе с тем, Нефедов просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, 6 марта председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что в случае, если новый Кабмин не будет поддерживать его реформы, он готов покинуть должность.

24 апреля Кабинет министров уволил Максима Нефедова с поста главы Таможенной службы. Тогда же уволили и руководителя налоговой службы Сергея Верланова.