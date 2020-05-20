Макс - профессионал: Зеленский хочет, чтобы Нефедов вернулся
Основная причиной увольнения бывшего руководителя таможенной службы Максима Нефьодова, по мнению президента, – невозможность бороться с контрабандой
Об отношении к эксруководителю таможни Максиму Нефедову и причинах его увольнения рассказал на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.
Об этом передает RegioNews.
...Макс – хороший парень, профессионал... Но бюджет наполнять нечем, таможня недодала миллиарды. Я предлагал Максу помощь (в борьбе с контрабандой – ред.), но он отказался. Хотел все сделать сам. Не справился...", - рассказал президент.
В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что хотел бы, чтобы Максим Нефедов вернулся в команду, в Офис президента и работал над отдельными проектами.
Сегодня же стало известно, что Максим Нефедов просит Окружной административный суд города Киева признать противоправным и отменить приказ о его увольнении с должности.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Максим Нефедов просит ОАСК восстановить его в должности Председателя Государственной таможенной службы. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - говорится в сообщении.
Истец просит суд признать противоправным и отменить Распоряжение Кабинета министров Украины от 24 апреля "Об увольнении Нефедова Максима Евгеньевича с должности Председателя Государственной таможенной службы Украины" и просит восстановить его в указанной должности.
Вместе с тем, Нефедов просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.
Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.
Напомним, 6 марта председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что в случае, если новый Кабмин не будет поддерживать его реформы, он готов покинуть должность.
24 апреля Кабинет министров уволил Максима Нефедова с поста главы Таможенной службы. Тогда же уволили и руководителя налоговой службы Сергея Верланова.
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