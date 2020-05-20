В Україні найближчим часом створять інвестиційний офіс

Інвестиційним офісом керуватиме Леван Варшаломідзе

Інвестиційним офісом керуватиме Леван Варшаломідзе

Нова структура повинна замінити підрозділи в міністерствах, які займаються інвестиціями і реалізувати удосконалений проект «Іневстиційна няня». У перші 18 місяців планують залучити 7 мільярдів доларів інвестицій.

Про створення нової структури і перегляд програми "Інвестиційна няня" заявив на пресконференції президент Володимир Зеленський.

Про це передає RegioNews.

У світі, за словами президента Зеленського, нині спостерігається економічний націоналізм – усі борються за інвестиції в економіку.

Зрозуміло, що кожна країна через пандемію коронавірусу та економічну кризу, шукає додаткові кошти. Тому треба переглянути умови інвестиційної привабливості України", - наголосив Зеленський.

Тому, для запуску проекту "Інвестиційна няня" та централізації роботи із залучення інвестицій в Україні незабаром створять Інвестиційний офіс. Структура перебере на себе повноваження підрозділів міністерств, які займаються залученням капіталів в окремі галузі.

На посаду керівника цього Офісу розглядають кандидатуру Левана Варшоломідзе, який, очевидно, є креатурою Михаїла Саакашвілі.

Довідка:

Леван Варшаломідзе,48 років, народився в Батумі.

Закінчив зі ступенем в області права, в 1994 році, Київський державний університет, де подружився з таким ж грузинським студентом Міхеїлом Саакашвілі. Він отримав докторський ступінь в тій же установі в 1999 році і почав роботу в Міністерстві закордонних справ Грузії.

У 2000 році, коли Саакашвілі був міністром юстиції Грузії, він запросив Варшаломідзе очолити одне з відділень мін'юсту.

Після роботи Міністерстві фінансів Грузії в 2002 році, він працював в приватному секторі.

Після грузинської Революції троянд у листопаді 2003, після якої до влади прийшов Саакашвілі, Варшаломідзе був призначений директором Грузинської залізниці у січні 2004 року.