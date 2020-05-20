В Україні найближчим часом створять інвестиційний офіс
Нова структура повинна замінити підрозділи в міністерствах, які займаються інвестиціями і реалізувати удосконалений проект «Іневстиційна няня». У перші 18 місяців планують залучити 7 мільярдів доларів інвестицій.
Про створення нової структури і перегляд програми "Інвестиційна няня" заявив на пресконференції президент Володимир Зеленський.
Про це передає RegioNews.
У світі, за словами президента Зеленського, нині спостерігається економічний націоналізм – усі борються за інвестиції в економіку.
Зрозуміло, що кожна країна через пандемію коронавірусу та економічну кризу, шукає додаткові кошти. Тому треба переглянути умови інвестиційної привабливості України", - наголосив Зеленський.
Тому, для запуску проекту "Інвестиційна няня" та централізації роботи із залучення інвестицій в Україні незабаром створять Інвестиційний офіс. Структура перебере на себе повноваження підрозділів міністерств, які займаються залученням капіталів в окремі галузі.
На посаду керівника цього Офісу розглядають кандидатуру Левана Варшоломідзе, який, очевидно, є креатурою Михаїла Саакашвілі.
Довідка:
Леван Варшаломідзе,48 років, народився в Батумі.
Закінчив зі ступенем в області права, в 1994 році, Київський державний університет, де подружився з таким ж грузинським студентом Міхеїлом Саакашвілі. Він отримав докторський ступінь в тій же установі в 1999 році і почав роботу в Міністерстві закордонних справ Грузії.
У 2000 році, коли Саакашвілі був міністром юстиції Грузії, він запросив Варшаломідзе очолити одне з відділень мін'юсту.
Після роботи Міністерстві фінансів Грузії в 2002 році, він працював в приватному секторі.
Після грузинської Революції троянд у листопаді 2003, після якої до влади прийшов Саакашвілі, Варшаломідзе був призначений директором Грузинської залізниці у січні 2004 року.
- 14:11 20 травня У Дніпропетровській області в річку обвалився міст разом з фурою
- 13:59 20 травня Зеленський назвав голову Чернівецької ОДА Осачука одним з кращих в Україні
- 13:37 20 травня Проти Петра Порошенка відкрили справу про держзраду
- 13:22 20 травня Гуртожитки та дитячий центр: у Києві виявили три нових спалаху коронавіруса
- 13:09 20 травня Зеленський розповів про оновлену "інвестиційну няню"
- 12:46 20 травня В ОРДЛО катастрофа з коронавірусом, допомогу від Києва не приймають - президент
- 22:01 19 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:26 14 травня Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
- 13:00 18 травня Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
- 13:19 17 травня Олег Ляшко вдруге став батьком
- 16:29 13 травня Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості