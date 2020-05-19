Минздрав планирует продлить карантин до 22 июня
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что до 22 июня карантин будут продолжать со смягчением мероприятий.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
По его словам, Украина также учитывает динамику заболеваемости в соседней Польше, где по количеству тестирований похожий сценарий.
Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Поэтому вопрос в том, что мы говорим, что мы до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчающими мерами, но все будет зависеть от эпидситуации", - сказал он.
Ляшко добавил, что в случае стремительного снижения количества новых случаев коронавируса, карантин может быть преждевременно отменен.
Главный санитарный врач напомнил, что после 22 мая правительство планирует ввести режим адаптивного карантина.
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Напомним, в Украине всего зафиксировано 18 876 случаев коронавирусного заболевания, из них 5632 выздоровели, летальных исходов - 548.
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