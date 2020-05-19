Кличко пригрозив перевізникам, які спробують підвищити ціни на проїзд

У випадку необгрунтованого підвищення цін в громадському транспорті міська влада буде звертатися в АМКУ

Фото: flickr

У випадку необгрунтованого підвищення цін в громадському транспорті міська влада буде звертатися в АМКУ

Приватні перевізники Києва, які відновлять роботу в столиці після 22 травня, не повинні необгрунтовано підвищувати ціни на проїзд.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 19 травня, передає RegioNews.

За його словами, влада Києва не має повноважень погоджувати тарифи для приватних перевізників, однак вона буде звертатися до контролюючих органів, зокрема до Антимонопольного комітету, з вимогою проведення перевірок.

В 2015 році скасоване державне регулювання тарифів на перевезення пасажирів на автотранспорті загального користування. І тарифи маршрутних таксі належать до сфери вільних цін. Їх кожен перевізник формує самостійно, зважаючи на попит та пропозиції на ринку послуг, вартість пального та інші витрати", - сказав Кличко.

Однак перед тим, як підвищити вартість проїзду, перевізники повинні мінімум за 7 робочих днів попередити про свої наміри і надати всі документи, що обгрунтовують будь-яке підвищення.

Наскільки мені відомо, таких звернень від приватних перевізників до контролюючих органів не було. Я вже заявляв і підкреслю, що в комунальному громадському транспорті підвищувати вартість проїзду місто не планує. А якщо приватні перевізники спробують необґрунтовано і "зі стелі" сформувати нові тарифи, ми будемо звертатися до Антимонопольного комітету", - зазначив мер Києва.

Він також додав, що міська влада планує поступово витісняти маршрутки сучасним та комфортним комунальним транспортом.

Нагадаємо, у Києві з 22 травня повинні відновити роботу наземного транспорту в звичайному режимі.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, незважаючи на продовження карантину, країна переходить до формату адаптивного карантину, що дозволить відновити роботу дитячих садків і відкрити метрополітен.