Кличко підтвердив чутки про створення "партії мерів"

Мери міст хочуть, таким чином, відстоювати інтереси громад

Facebook/Віталій Кличко

Мери міст хочуть, таким чином, відстоювати інтереси громад

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що дійсно веде переговори про створення політичної сили з участю мерів інших міст.

Як передає RegioNews, про це Кличко заявив в ефірі каналу ICTV.

Так, ми дійсно спілкуємося з мерами інших міст, розуміючи, що сьогодні місцеве самоврядування треба захищати, відстоювати інтереси громад. І ми зараз розглядаємо різні варіанти, яким чином ми могли б представити цю політичну силу", — сказав він.

Раніше інформація про можливе політичне об'єднання мерів різних міст звучала від мера Черкас Анатолія Бондаренка, який заявив, що між міськими головами українських міст ходять розмови про створення "партії мерів". Також ЗМІ повідомляли про проведення онлайн-конференції щодо створення даної партії.

Раніше про такі консультації розповів і голова Дніпра Борис Філатов. Він зазначив, що і він, і мер Львова Андрій Садовий вважає, що об'єднуватися треба за ідеологічними ознаками, а не за професійними.

За словами Бориса Філатова, амбітна мета нового проекту - отримати 30% голосів виборців - тих, хто розчарувався в існуючих партіях.

Нагадаємо, ідея об'єднання мерів міст під одним політичним проектом не є новою для України. У 2019 році міський голова Харкова Геннадій Кернес і мер Одеси Геннадій Труханов домовилися про створення спільної партії для участі в парламентських виборах. Пізніше ця партія "Довіряй справам" увійшла до складу Опозиційного блоку, який за підсумками пройти в Раду так і не зумів.

Раніше про бажання приєднатися до партії, яка відстоює інтереси регіонів, заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.