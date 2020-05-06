Верховна Рада планує змінити Виборчий кодекс ще до місцевих виборів

Самі ж місцеві вибори переносити не збираються

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Самі ж місцеві вибори переносити не збираються

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що перед місцевими виборами у Виборчий кодекс можуть бути внесені деякі зміни, але вони не будуть суттєвими.

Про це він повідомив виданню LB, передає RegioNews.

Місцеві вибори відбудуться згідно закону і Конституції 25 жовтня 2020 року. Будь-які інсинуації про їх перенесення, скасування, неможливості проведення через брак грошей - абсолютна брехня. Вибори будуть", - сказав він.

За його словами, перед виборами у Виборчий кодекс можуть бути внесені зміни. Поправки планують підготувати в найближчі тижні, а прийняти - до кінця червня.

Він упевнений, що основні позиції Виборчого кодексу збережуться. Вже підготовлено два пакета. У перший увійдуть технічні зміни, які дозволять провести вибори.

"Ми просто робимо технічні зміни. Десь кома, десь слово, десь порядок реєстрації членів комісії, десь порядок реєстрації кандидатів", - запевнив Корнієнко.

У другій пакет увійдуть політичні зміни, він ще розробляється.

Нам потрібно рухатися до партизації країни, ми на цьому давно стоїмо. Партії повинні потроху опускатися нижче області - в міста, маленькі містечка. Що стосується сільських та селищних рад, там залишиться многомандатная мажоритарка з можливістю самовисування", - розповів Корнієнко.

За його словами, ще одна політична зміна стосується зниження державних витрат на виборчу рекламу.

"У нас є джентльменська угода з урядом: коли ми ближче до виборів підтягнемося, уряд з резервного фонду буде додавати гроші, яких не вистачає", - повідомив він.

Як раніше повідомлялося, місцеві вибори призначені на 25 жовтня, карантин буде діяти до кінця квітня, а про проведення виборів оголосять у середині літа.