У черкаському осередку "Євросолідарності" скасували результати внутрішньопартійних виборів

Праймеріз на Черкащині пройшло непрозоро і в головному штабі партії його визнали не дійсним

Праймеріз на Черкащині пройшло непрозоро і в головному штабі партії його визнали не дійсним

У партії «Європейська солідарність» проходив праймеріз на посаду керівників партійних осередків Черкащини. Його результати скасували, бо в головному штабі партії назвали результати передголосування несправедливими

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив колишній кандидат у народні депутати по 198-му округу, а нині радник голови Черкаської ОДА Артем Лукащук, пише RegioNews.

Лукашук зазначив, що праймеріз пройшов непрозоро і в головному штабі партії його визнали не дійсним.

"…безпрецедентний для будь-яких українських партій крок – скасування попередньо проведеного праймерізу Черкаської територіальної організації партії "Євросолідарність". Відтак пасіонарні представники нашого суспільства - учасники АТО, підприємці та інтелігенція Черкас виявили бажання долучитися до Черкаської територіальної організації партії "Європейська Солідарність", оскільки не бажають мовчки спостерігати за руйнівними процесами, що відбуваються в нашій країні. Наразі "політичних ділків" було усунуто, з тим щоб відбувся прозорий праймеріз партії Європейська Солідарність на засадах справедливого та демократичного вибору", – зазначив Артем Лукашук.

Праймеріз в головному штабі визнали не дійсним,бо місцеві "уклоністи" вирішили піти проти правил і всіх "намахати"але не вийшло в них,і тепер будуть справедливі праймеріз, якими займається наш головний штаб партії ЄС", - розповів радник голови ОДА.

Коли будуть нові передвибори поки невідомо.

"Я думаю скоро, і в цей раз самі себе переобирати не будуть, а буде все прозоро!" - наголосив Артем Лукашук.

ЗАХИСТ УКРАЇНСЬКОГО МАЙБУТНЬОГО В ЄС (ЗаУМ ЄС) Вітаємо, друзі! Партійна демократія, небачена річ для України,... Опубліковано Темою Лукашуком Субота, 16 травня 2020 р.

Екс-заступник голови Черкаської ОДА, депутат черкаської облради від блоку Петра Порошенка Костянтин Омаргалієв у дописі на facebook додав:

"Тільки прозорі (вибори – ред..), знаємо що діючий керівник провів "роботу" з районними керівниками - цей праймеріз дасть можливість виступити перед керівництвом партії, обмінятися думками та інформацією ,відзвітуватися за зроблене,або заплановане. Діючому керівництву дадуть належну оцінку за їхню активність в фб, та бездіяльність в реальному житті, спиртовими примочками партію не розбудуєш!"

Відомо, що на посаду керівника обласної організації претендувало троє кандидатів: нинішній очільник організації, підприємець Сергій Кудактін, відома громадська діячка і політик, депутат облради чотирьох скликань Любов Майборода і голова правління ОСББ "Бульвар Шевченка, 352", атовець Вадим Мазніченко.

На посаду керівника Черкаської міської організації ЄС претендувало п’ятеро партійців: нинішній очільник Сергій Рубан, Любов Майборода, підприємець Сергій Шабатура, інженер та ексдиректор КП "Соснівська служба утримання будинків" Андрій Кондратенко і громадський діяч та менеджер Олександр Коваль.