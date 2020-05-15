09:44  15 травня
Коронавірус в Україні: 483 нові випадки, кількість хворих зросла до 17330
11:30  15 травня
На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
08:54  15 травня
На Донбасі зафіксовано 11 обстрілів позицій ООС із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
15 травня 2020, 17:56 1

Держстат: ВВП України з початку року знизився на 0,8%

Читайте также
на русском языке
15 травня 2020, 17:56 1
Читайте также на русском языке
Чиновники повідомили про ріст дефіциту експорту
Фото: flickr.com
Чиновники повідомили про ріст дефіциту експорту

З початку року ВВП України продемонстрував зниження. При цьому за рік показник впав на 1,5%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає RegioNews.

У Держстаті заявили, що за перший квартал 2020 року реальний ВВП знизився на 0,8% (якщо порівнювати з показниками на кінець 2019).

Крім того, з початку року знизився експорт. Україна втратила 6,4% - а це більше п'яти з половиною мільярдів доларів. Єдина категорія, яка не постраждала через карантин, це експорт послуг.

При цьому імпорт зберіг свої позиції. Таким чином, дефіцит зовнішньої торгівлі зріс більш ніж у півтора рази, і становить сьогодні майже мільярда доларів.

Нагадаємо, раніше свою оцінку економічної ситуації оприлюднили в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Там заявили, що більше за всіх постраждали сфера пасажирських перевезень, машинобудування та будівництва житлових будинків.


Держстат економіка експорт імпорт
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Мінфін сподівається отримати транш від МВФ ще в травні
13 травня 2020, 19:12
Шмигаль упевнений, що Україні дефолт не загрожує
12 травня 2020, 11:16
Нацбанк зафіксував падіння виробництва та ділової активності українських компаній
04 травня 2020, 16:14
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
15 травня 2020, 16:07
На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
15 травня 2020, 11:30
Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
11 травня 2020, 15:58
Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
13 травня 2020, 13:47
Коронавірус: найважливіше за добу
12 травня 2020, 18:30
В Україні почалися масштабні мітинги автоперевізників - протестують у столиці та обласних центрах
13 травня 2020, 11:22
Останні Популярні
Володимир Фесенко
Ігор Гришачов
Уляна Супрун
Всі блоги »
Примусова COVIDпустка: як "почувається" ринок праці на Волині
14 травня 2020, 12:00
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
Всі публікації »
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Всі відео »
Каспрук Олексій
Міський голова Чернівців
Садовий Андрій
Міський голова Львова
Сєнкевич Олександр
Міський голова Миколаєва
Всі досьє »