Держстат: ВВП України з початку року знизився на 0,8%
З початку року ВВП України продемонстрував зниження. При цьому за рік показник впав на 1,5%.
Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає RegioNews.
У Держстаті заявили, що за перший квартал 2020 року реальний ВВП знизився на 0,8% (якщо порівнювати з показниками на кінець 2019).
Крім того, з початку року знизився експорт. Україна втратила 6,4% - а це більше п'яти з половиною мільярдів доларів. Єдина категорія, яка не постраждала через карантин, це експорт послуг.
При цьому імпорт зберіг свої позиції. Таким чином, дефіцит зовнішньої торгівлі зріс більш ніж у півтора рази, і становить сьогодні майже мільярда доларів.
Нагадаємо, раніше свою оцінку економічної ситуації оприлюднили в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Там заявили, що більше за всіх постраждали сфера пасажирських перевезень, машинобудування та будівництва житлових будинків.
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