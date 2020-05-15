Держстат: ВВП України з початку року знизився на 0,8%

Чиновники повідомили про ріст дефіциту експорту

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Чиновники повідомили про ріст дефіциту експорту

З початку року ВВП України продемонстрував зниження. При цьому за рік показник впав на 1,5%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає RegioNews.

У Держстаті заявили, що за перший квартал 2020 року реальний ВВП знизився на 0,8% (якщо порівнювати з показниками на кінець 2019).

Крім того, з початку року знизився експорт. Україна втратила 6,4% - а це більше п'яти з половиною мільярдів доларів. Єдина категорія, яка не постраждала через карантин, це експорт послуг.

При цьому імпорт зберіг свої позиції. Таким чином, дефіцит зовнішньої торгівлі зріс більш ніж у півтора рази, і становить сьогодні майже мільярда доларів.

Нагадаємо, раніше свою оцінку економічної ситуації оприлюднили в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Там заявили, що більше за всіх постраждали сфера пасажирських перевезень, машинобудування та будівництва житлових будинків.