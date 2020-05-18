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18 травня 2020, 10:11 25

Коронавірус в Україні: за добу - 325 нових випадків

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18 травня 2020, 10:11 25
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За минулу добу померла 21 людина
pixabay.com
За минулу добу померла 21 людина

Станом на 18 травня в Україні зафіксовано 18 616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за добу підтверджено 325 нових випадків.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України, передає RegioNews.

За добу захворіло 23 дитини та 81 медпрацівник, зафіксовано 21 летальний випадок. Одужало 160 осіб", - йдеться в повідомленні.

В країні підтверджено 18 616 випадків COVID-19, з них 5276 одужали, 535 померли, серед померлих - 27 медпрацівників.

Загалом 5276 пацієнтів вже одужали, зокрема 1355 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Всього в Україні досліджено 232 899 зразків методом ПЛР. Хворобу підтверджено у 1324 дитини та 3650 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 745 пацієнтів, з них 1090 дітей та 2988 медпрацівників.

За період епідемії потребували госпіталізації 5871 особа, з них 234 дитини та 662 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 240 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 733 випадки (386 одужали);
  • Волинська область — 625 випадків (150 одужали);
  • Дніпропетровська область — 843 випадки (95 одужали);
  • Донецька область — 131 випадок (42 одужали);
  • Житомирська область — 564 випадки (149 одужали);
  • Закарпатська область — 901 випадок (189 одужали);
  • Запорізька область — 382 випадки (185 одужали);
  • Івано-Франківська область — 1221 випадок (513 одужали);
  • Кіровоградська область — 445 випадків (319 одужали);
  • м. Київ — 2321 випадок (224 одужали);
  • Київська обл. — 1224 (212 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 445 (319 одужали);
  • Луганська обл. — 42 (22 одужали);
  • Львівська обл. — 1066 (206 одужали);
  • Миколаївська обл. — 262 (82 одужали);
  • Одеська обл. — 764 (60 одужали);
  • Полтавська обл. — 264 (189 одужали);
  • Рівненська обл. — 1167 (353 одужали);
  • Сумська обл. — 163 (89 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1081 (599 одужали);
  • Харківська обл. — 789 (147 одужали);
  • Херсонська обл. — 168 (126 одужали);
  • Хмельницька обл. — 267 (67 одужали);
  • Черкаська обл. — 372 (207 одужали);
  • Чернівецька обл. — 2713 (634 одужали);
  • Чернігівська обл. —108 (31 одужав).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 18 травня 2020 року до Центру надійшло 560 повідомлень про підозру на COVID-19.

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