Коронавірус в Україні: за добу - 325 нових випадків

За минулу добу померла 21 людина

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За минулу добу померла 21 людина

Станом на 18 травня в Україні зафіксовано 18 616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за добу підтверджено 325 нових випадків.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України, передає RegioNews.

За добу захворіло 23 дитини та 81 медпрацівник, зафіксовано 21 летальний випадок. Одужало 160 осіб", - йдеться в повідомленні.

В країні підтверджено 18 616 випадків COVID-19, з них 5276 одужали, 535 померли, серед померлих - 27 медпрацівників.

Загалом 5276 пацієнтів вже одужали, зокрема 1355 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Всього в Україні досліджено 232 899 зразків методом ПЛР. Хворобу підтверджено у 1324 дитини та 3650 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 745 пацієнтів, з них 1090 дітей та 2988 медпрацівників.

За період епідемії потребували госпіталізації 5871 особа, з них 234 дитини та 662 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 240 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 733 випадки (386 одужали);

Волинська область — 625 випадків (150 одужали);

Дніпропетровська область — 843 випадки (95 одужали);

Донецька область — 131 випадок (42 одужали);

Житомирська область — 564 випадки (149 одужали);

Закарпатська область — 901 випадок (189 одужали);

Запорізька область — 382 випадки (185 одужали);

Івано-Франківська область — 1221 випадок (513 одужали);

Кіровоградська область — 445 випадків (319 одужали);

м. Київ — 2321 випадок (224 одужали);

Київська обл. — 1224 (212 одужали);

Кіровоградська обл. — 445 (319 одужали);

Луганська обл. — 42 (22 одужали);

Львівська обл. — 1066 (206 одужали);

Миколаївська обл. — 262 (82 одужали);

Одеська обл. — 764 (60 одужали);

Полтавська обл. — 264 (189 одужали);

Рівненська обл. — 1167 (353 одужали);

Сумська обл. — 163 (89 одужали);

Тернопільська обл. — 1081 (599 одужали);

Харківська обл. — 789 (147 одужали);

Херсонська обл. — 168 (126 одужали);

Хмельницька обл. — 267 (67 одужали);

Черкаська обл. — 372 (207 одужали);

Чернівецька обл. — 2713 (634 одужали);

Чернігівська обл. —108 (31 одужав).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 18 травня 2020 року до Центру надійшло 560 повідомлень про підозру на COVID-19.

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