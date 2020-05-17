По мнению президента, стратегия Порошенко не сработала

По мнению президента, стратегия Порошенко не сработала

Президент Украины Владимир Зеленский сменил стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе, которая была принята прежним руководством страны

Зеленский меняет путь решения конфликта на Донбассе и не будет двигаться тем, который был продуман президентом Петром Порошенко.

Об этом в эфире телеканала "Наш" рассказала нардеп от фракции "Слуга народа" Марина Бардина, пишет RegioNews.



По ее словам, в правительстве есть четкая позиция по Донбассу, и Крыму.

Зеленский... попытался двигаться тем путем, что был раньше, но продуманная стратегия Порошенко не сработала в течение шести лет. У нас сейчас смена процессов. Украина пытается придать более официальный статус группе, которая переговорной в ТКГ. На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства", — рассказала нардеп.



Она добавила, что Украина занялась выполнением Минских договоренностей: разведение, обмен пленными и ведение переговоров относительно выборов на временно оккупированных территориях только после того, когда Украина будет контролировать границу.

Также ведутся переговоры о предоставлении "Красному кресту" доступа на оккупированные территории, чтобы увидеть условия содержания пленных и завершить списки верификации для обмена "всех на всех".

Напомним, во время следующей встречи Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции Украинская сторона представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что намерен перезапустить переговорный процесс в Минске. Кроме того, известно, что украинскую делегацию в ТКГ снова возглавит второй президент Украины Леонид Кучма.