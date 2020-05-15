Спалах COVID-19: в інтернаті Києва захворіла 81 особа

Вірус занесла працівниця закладу

Фото: flickr

Вірус занесла працівниця закладу

У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат сьогодні, 15 травня підтвердили захворювання коронавірусом у 81 особи.

Про це під час екстренного брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, спочатку виявили хвору жінку-працівницю, після чого зробили тести всім вихованцям та персоналу закладу, загалом перевірили 182 особи.

Зокрема 53 вихованки віком від 7 до 35 років, та з персоналу інтернату - 26 жінок і 2 чоловіків. Троє пацієнтів госпіталізували до лікарні з числа персоналу, решта перебуває на самоізоляції вдома", - сказав Кличко.

Він додав, що інфіковані вихованки закладу перебувають в задовільному стані і отримують медичну допомогу в інтернаті.

Як з'ясували, вірус занесла жінка, молодша сестра однієї із груп інтернату. Зазначу, що такі заклади працюють в закритому режимі, крім персоналу їх ніхто не відвідує. Заклад закритий на карантин, там здійснюють заходи дезінфекції та медичне обстеження", - зазначив він.

Кличко додав, що буде перевірено та протестовано інші подібні заклади Києва, зокрема вихованців та персонал Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків, 2 міських заклади для людей похилого віку та 4 спеціалізовані заклади для жінок та чоловіків.

Нагадаємо, 15 травня в Україні зафіксовано 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за добу зафіксовано 483 нові випадки.