МВС зняло із розшуку проросійського блогера-пропагандиста Шарія

Міністерство внутрішніх справ України припинило розшук скандального проросійського блогера Анатолія Шарія за фактом інсценування ним замаху на власне життя та обстрілу свого автомобіля

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Міністерство внутрішніх справ України припинило розшук скандального проросійського блогера Анатолія Шарія за фактом інсценування ним замаху на власне життя та обстрілу свого автомобіля

Про це повідомило видання "Українська правда” із посиланням на речницю Нацполіції Оксану Блищик, передає RegioNews. За словами Блищик, Шарія було знято із розшуку 14 квітня 2020 року згідно із рішенням Солом’янського суду міста Києва. Ухвала про припинення розшуку Анатолія Шарія надійшла до Солом’янського управління поліції. Відповідно співробітники поліції припинили його розшук, і інформація була знята із сайту МВС, - повідомила вона. Відомо, що рішення про скасування запобіжного заходу у вигляді арешту і зняття Шарія з розшуку було ухвалене ще 18 вересня 2019 року суддею Оксаною Криворот. 17 лютого 2020 року прокуратура намагалася оскаржити це рішення, однак програла апеляцію. На сайті МВС відсутня інформація про те, що Шарій перебуває у розшуку. Анатолія Шарія звинувачували в тому, що 13 липня 2011 року у Києві він обстріляв із мисливської рушниці свій автомобіль, щоб інсценувати замах на своє життя. Це вже друга кримінальна справа проти Шарія, розслідування якої було припинене упродовж останнього року. 10 квітня 2019 року Шевченківський районний суд скасував постанову про оголошення у розшук Шарія по справі 2011 року, коли він навмисно поранив відвідувача ресторану із травматичного пістолета. Нагадаємо, Максим Бужанський, Олександр Дубинський та Антон Поляков разом з проросійським блогером Анатолієм Шарієм спалилися на координації поширення фейкової інформації.

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