10:05  14 травня
Коронавірус в Україні: вперше одужало більше людей, ніж захворіло
08:53  14 травня
В зоні ООС загинув український військовий, двоє отримали поранення - штаб
09:56  14 травня
Метро в українських містах можуть відкрити не в один день - Ляшко
UA | RU
UA | RU
14 травня 2020, 14:55 20

"Антиколомойский" закон вирішили оскаржити у суді - ОАСК

Читайте также
на русском языке
14 травня 2020, 14:55 20
Читайте также на русском языке
Позов подав народний депутат
Фото: Facebook Окружний адміністративний суд міста Києва
Позов подав народний депутат

Через день після голосування за “антиколомойський” закон у суді з'явився позов з вимогою скасувати результати розгляду. 

Про це повідомили в Окружному адміністративному суді Києва, передає RegioNews.

Позивачем виявився позафракційний народний депутат Антон Поляков, а відповідачами - голова Верховної Ради Дмитро Разумков та голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нардеп Поляков вважає протиправними дії спікера, а організацію позачергового засідання - неналежною. Відповідно, суд просять визнати протиправним розгляд законопроекту та прийняття у першому читанні і за основу. А голову фінансового комітету звинувачують у недотриманні регламенту.

Суд вирішує питання про відкриття адміністративного провадження.

Нагадаємо, одразу після голосування у Мін’юсті заявили, що чекають на позови у Конституційному суді та навіть у Європейському суді з прав людини.


суд закон Верховна Рада
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Верховна Рада проголосувала за "антиколомойський" законопроєкт
13 травня 2020, 13:32
"Антиколомойському" закону дали зелене світло
08 травня 2020, 15:09
Справа "Приватбанку" і Суркісів: Мін’юст не забере гроші у банка
08 травня 2020, 12:27
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
14 травня 2020, 16:09
Чернишов з'їздив до Вінниці пропіарити досягнення команди Гройсмана
07 травня 2020, 20:59
Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
07 травня 2020, 17:04
Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
11 травня 2020, 15:58
Коронавірус: найважливіше за добу
12 травня 2020, 18:30
Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
13 травня 2020, 13:47
Останні Популярні
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Вадим Денисенко
Всі блоги »
Примусова COVIDпустка: як "почувається" ринок праці на Волині
14 травня 2020, 12:00
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
Всі публікації »
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Всі відео »
Садовий Андрій
Міський голова Львова
Сєнкевич Олександр
Міський голова Миколаєва
Марцінків Руслан
Міський голова Івано-Франківська
Всі досьє »