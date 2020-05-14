"Антиколомойский" закон вирішили оскаржити у суді - ОАСК

Позов подав народний депутат

Фото: Facebook Окружний адміністративний суд міста Києва

Позов подав народний депутат

Через день після голосування за “антиколомойський” закон у суді з'явився позов з вимогою скасувати результати розгляду.

Про це повідомили в Окружному адміністративному суді Києва, передає RegioNews.

Позивачем виявився позафракційний народний депутат Антон Поляков, а відповідачами - голова Верховної Ради Дмитро Разумков та голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нардеп Поляков вважає протиправними дії спікера, а організацію позачергового засідання - неналежною. Відповідно, суд просять визнати протиправним розгляд законопроекту та прийняття у першому читанні і за основу. А голову фінансового комітету звинувачують у недотриманні регламенту.

Суд вирішує питання про відкриття адміністративного провадження.

Нагадаємо, одразу після голосування у Мін’юсті заявили, що чекають на позови у Конституційному суді та навіть у Європейському суді з прав людини.