"Антиколомойский" закон вирішили оскаржити у суді - ОАСК
Через день після голосування за “антиколомойський” закон у суді з'явився позов з вимогою скасувати результати розгляду.
Про це повідомили в Окружному адміністративному суді Києва, передає RegioNews.
Позивачем виявився позафракційний народний депутат Антон Поляков, а відповідачами - голова Верховної Ради Дмитро Разумков та голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Нардеп Поляков вважає протиправними дії спікера, а організацію позачергового засідання - неналежною. Відповідно, суд просять визнати протиправним розгляд законопроекту та прийняття у першому читанні і за основу. А голову фінансового комітету звинувачують у недотриманні регламенту.
Суд вирішує питання про відкриття адміністративного провадження.
Нагадаємо, одразу після голосування у Мін’юсті заявили, що чекають на позови у Конституційному суді та навіть у Європейському суді з прав людини.
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