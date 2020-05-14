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14 мая 2020, 21:31 2

Партия Шария хочет отсудить у НАПК три миллиона

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14 мая 2020, 21:31 2
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Политсила подала иск, требуя госфинансирования
Политсила подала иск, требуя госфинансирования

Партия Шария подала иск к Национальному агентству по предотвращению коррупции, требуя более трех миллионов гривен.

Об этом сообщили в Окружном админсуде Киева, куда и подали иск, передает RegioNews.

Шарий требует предоставить ему 3,2 млн гривен в рамках государственного финансирования уставной деятельности партии за прошлый год. Дело в том, что в прошлом году Верховная Рада изменила законодательство, и оказалось, что рассчитывать на деньги от государства могут не только те партии, которые представлены в парламенте, но и те, кто преодолел порог в 2% на выборах.

Впрочем, новый созыв депутатов упразднил это нововведение, вернувшись к 5% - и для финансирования, и для прохождения в Верховную Раду.

Сейчас суд рассматривает вопрос об открытии производства.

Напомним, в прошлом году партия Шария набрала чуть более 2% на выборах. А сам пророссийский лидер политсилы длительное время состоял в розыске.


суд выборы партия НАПК
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