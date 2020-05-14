У Раді знову заблокували "антиколомойський” закон

Через звернення депутатів закон не можуть підписати

Фото: Facebook Верховна Рада України

Через звернення депутатів закон не можуть підписати

У Верховній Раді зареєстрували вже дві постанови про скасування результатів голосування за так званий “антиколомойський” закон.

Як повідомляє RegioNews, відповідна інформація є на сайті парламенту.

Автори проектів постанов - народний депутат з фракції "Слуга народу” Олександр Дубінській та позафракційний Антон Поляков, якого вже виключили з фракції. Останній, до слова навіть подав позов до суду.

Обидва документи перебувають на розгляді у комітетах. Проте, поки це питання не буде вирішене, закон не зможуть підписати ані спікер Верховної Ради, ані президент.

Нагадаємо, 13 травня депутати підтримали законопроект про банківську діяльність у другому читанні. Цей закон був принциповою вимогою для МВФ.