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14 травня 2020, 19:30 19

У Раді знову заблокували "антиколомойський” закон

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14 травня 2020, 19:30 19
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Через звернення депутатів закон не можуть підписати
Фото: Facebook Верховна Рада України
Через звернення депутатів закон не можуть підписати

У Верховній Раді зареєстрували вже дві постанови про скасування результатів голосування за так званий “антиколомойський” закон.

Як повідомляє RegioNews, відповідна інформація є на сайті парламенту.

Автори проектів постанов - народний депутат з фракції "Слуга народу” Олександр Дубінській та позафракційний Антон Поляков, якого вже виключили з фракції. Останній, до слова навіть подав позов до суду.

Обидва документи перебувають на розгляді у комітетах. Проте, поки це питання не буде вирішене, закон не зможуть підписати ані спікер Верховної Ради, ані президент.

Нагадаємо, 13 травня депутати підтримали законопроект про банківську діяльність у другому читанні. Цей закон був принциповою вимогою для МВФ.


банки закон Верховна Рада
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