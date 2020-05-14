В Раде опять заблокировали "антиколомойский” закон

Из-за обращения депутатов закон не могут подписать

Фото: Facebook Верховна Рада України

Из-за обращения депутатов закон не могут подписать

В Верховной Раде зарегистрировали уже два постановления об отмене результатов голосования за так называемый “антиколомойский” закон.

Как сообщает RegioNews, соответствующая информация есть на сайте парламента.

Авторы проектов постановлений - народный депутат из фракции "Слуга народа” Александр Дубинський и внефракционный Антон Поляков, которого уже исключили из фракции. Последний, к слову даже подал иск в суд.

Оба документа находятся на рассмотрении в комитетах. Однако, пока этот вопрос не будет решен, закон не смогут подписать ни спикер Верховной Рады, ни президент.

Напомним, 13 мая депутаты поддержали законопроект о банковской деятельности во втором чтении. Этот закон был принципиальным требованием для МВФ.