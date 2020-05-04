Депутати вирішили оскаржити земельний закон у Конституційному суді

На думку нардепів, даний закон не відповідає низці статей Конституції України

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На думку нардепів, даний закон не відповідає низці статей Конституції України

До Конституційного суду України звернулися 48 народних депутатів щодо конституційності закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" від 31 березня 2020 року.

Про це повідомили в Конституційному суді України, передає RegioNews.

У поданні депутати просять відкрити конституційне провадження та визнати ряд положень закону такими, що не відповідають статтям Конституції.

Серед іншого, депутати заявляють, що позачергове засідання Ради, на якому розглядали закон про землю, скликали на 30 березня, а сам закон в цілому прийняли вже 31 березня.

На їх думку, також були порушені статті Регламенту Верховної Ради, а під час розгляду поправок в закон (30 березня) в залі не було необхідної для прийняття рішень кількості народних депутатів.

Наголошується, що уповноваженими представниками 48 нардепів вказані лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко і нардеп від її фракції Сергій Власенко.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла у другому читанні закон про ринок землі 31 березня 2020 року. Перед цим депутатам довелося розглянути більше 4000 поправок, які внесли після першого голосування в листопаді 2019 року. Президент України Володимир Зеленський підписав закон 28 квітня цього року.