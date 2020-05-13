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13 травня 2020, 19:39 6

Мін’юст очікує на позови через "антиколомойський” закон

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13 травня 2020, 19:39 6
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Свій прогноз озвучив міністр юстиції
Фото: Facebook Конституційний Суд України - офіційна сторінка
Свій прогноз озвучив міністр юстиції

У Міністерстві юстиції вважають, що резонансний закон про банки будуть оскаржувати і у Конституційному суді, і у Європейському суді з прав людини.

Такий прогноз розвитку подій дав очільник відомства Денис Малюська, повідомляє RegioNews.

Нинішнє голосування у Раді міністр назвав лише першим етапом. До слова, так званий "антиколомойський” закон вже суттєво обмежує діяльність суддів. Зокрема, суди будуть позбавлені права виносити рішення про повернення неплатоспроможного банку колишнім акціонерам та рішення про доцільність виведення банку з ринку.

Нагадаємо, Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт про неповернення банків колишнім власникам.


суд Кабмін банки закон Верховна Рада
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