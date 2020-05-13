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Альона Коханчук Редактор [email protected]
13 травня 2020, 17:56 5

Я бачу політичний підтекст - заступник голови Харківської ОДА про своє звільнення

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13 травня 2020, 17:56 5
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Свічинський написав заяву на звільнення ще минулого року
Фото: УСІ
Свічинський написав заяву на звільнення ще минулого року

Колишній заступник голови Одеської ОДА Віталій Свічинський, якого звільнили через затримку виплат медикам, пов'язує своє звільнення з політикою та «з вказівкою зверху».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УСИ Одесса.

Нагадаємо, що раніше на своїй сторінці у соцмережі Facebook голова Одеської ОДА Максим Куций повідомив, що звільнив заступника Віталія Свічинського через затримки виплат працівникам обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У свою чергу Свічинський заявив журналістам, що сам написав заяву на звільнення ще минулого року, але те, що документу дали хід зараз - чиновник вважає політичним рішенням.

Я бачу політичний підтекст", - розповів Свічинський.

Крім того, він зазначив, що не винен у затримках виплат медикам. За його словами, він особисто на селекторній нараді з МОЗ заявив, що за допомогою наявної нормативної бази зробити відповідні виплати у вигляді трьох посадових окладів неможливо.

МОЗ встановив цей порядок і визначив перелік осіб, які дійсно можуть отримати цей вид доплати - наказ №768. Саме в цьому наказі є невелике посилання на те, що порядок і принцип виплати визначені іншим наказом - Міністерства соціальної політики №145, де в пункті 1.1. написано, що ця виплата здійснюється у відповідності з фактично відпрацьованим часом", - розповів він.

Раніше повідомлялося, що надбавки до зарплати за березень у розмірі 300% для лікарів, які борються з COVID-19, в повному обсязі виплатили у 18 регіонах України.


Одеса звільнення виплати медики
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