За прогули оштрафують 25 народних депутатів - Регламентний комітет ВР
Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України на засіданні вирішив рекомендувати спікеру Дмитру Разумкову припинити відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень за квітень, 25 народним депутатам.
Про це йдеться у відповідному рішенні Регламентного комітету ВР, пише RegioNews.
Регламентний комітет Верховної Ради просить спікера Дмитра Разумкова припинити відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень за квітень, 25 народним депутатам.
Комітет вирішив: звернутись до голови Верховної Ради Разумкова Д.О. з поданням про видання розпорядження… про припинення відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень за квітень 2020 року, народним депутатам України, які без поважних причин не брали особистої участі у більш як 50% засідань комітетів", – зазначено у повідомленні.
Крім зазначених вище Новинського, Рабиновича і Порошенка, у списку прогульників також прізвища Ігоря Палиці, Рената Кузьміна, Сергія Шахова, Миколи Княжицького.
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