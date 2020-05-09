За прогули оштрафують 25 народних депутатів - Регламентний комітет ВР

Серед прогульників засідань – Вадим Новинський, Вадим Рабинович і Петро Порошенко

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Серед прогульників засідань – Вадим Новинський, Вадим Рабинович і Петро Порошенко

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України на засіданні вирішив рекомендувати спікеру Дмитру Разумкову припинити відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень за квітень, 25 народним депутатам.

Про це йдеться у відповідному рішенні Регламентного комітету ВР, пише RegioNews.

Регламентний комітет Верховної Ради просить спікера Дмитра Разумкова припинити відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень за квітень, 25 народним депутатам.

Комітет вирішив: звернутись до голови Верховної Ради Разумкова Д.О. з поданням про видання розпорядження… про припинення відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень за квітень 2020 року, народним депутатам України, які без поважних причин не брали особистої участі у більш як 50% засідань комітетів", – зазначено у повідомленні.

Крім зазначених вище Новинського, Рабиновича і Порошенка, у списку прогульників також прізвища Ігоря Палиці, Рената Кузьміна, Сергія Шахова, Миколи Княжицького.

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