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12 травня 2020, 11:16 10

Шмигаль упевнений, що Україні дефолт не загрожує

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12 травня 2020, 11:16 10
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Україна збирається отримати кредит в 5 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду
Кабмин
Україна збирається отримати кредит в 5 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що Україні більше не загрожує банкрутство на тлі кризи, викликаної коронавірусом.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt, передає RegioNews.

Я не бачу абсолютно ніякої причини для неплатоспроможності України. Ми знаходимося на останньому етапі надання кредиту в 5 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) строком на 18 місяців, - розповів він.

За його словами, це особливо важливо з точки зору створення довіри до України, а також з точки зору довіри прийняття банківського закону. Після його ухвалення парламентом "повернення банку або компенсацій на мільярдні суми попередньому власнику стане неможливим".

Також глава уряду прогнозує, що Україна зіткнеться зі зниженням валового внутрішнього продукту на 4,8% в 2020 році. Промислове виробництво впало на 5,1% у першому кварталі поточного року.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що карантин у країні офіційно до 22 травня, однак його будуть продовжувати і після цієї дати, оскільки Україна ще знаходиться на піку захворюваності COVID-19.


Україна МВФ Деніс Шмигаль економіка
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