У Харківській області COVID-19 захворіли 9 медичних працівників
10 травня у Харківській області зареєстрували 44 нових випадки коронавірусу COVID-19, 2 людей померли.
Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає RegioNews.
За його словами, нові випадки виявили у жителів Харкова, а також Первомайського, Харківського, Чугуївського, Шевченківського, Зачепилівського та Куп‘янського районів.
Із підтверджених за останню добу випадків, 26 – у харків’ян. Усього в місті Харкові близько 60% усіх захворілих по області. З діагнозом COVID-19 госпіталізовано 203 людини (з них 8 – на кисневій підтримці, 286 – на самоізоляції", - повідомив голова ОДА.
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Він зазначив, що із підозрою на коронавірус госпіталізовано 101 людину, 30 осіб перебувають на самоізоляції. Упродовж доби померли 2 жінки віком 48 та 56 років, обидві мали серйозні супутні захворювання.
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За весь період реєстрації в області підтверджено 572 випадки захворювання, 67 осіб одужали, 16 осіб померли.
Нагадаємо, у Херсонській області вже закривали на посилений карантин низку населених пунктів.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 травня в Україні зафіксовано 15232 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
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