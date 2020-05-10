Понад 500 українців евакуювали літаками з-за кордону

Усі вони пройдуть обов'язкову обсервацію

Фото: flickr

Усі вони пройдуть обов'язкову обсервацію

Минулої доби більше 560 громадян України через аеропорт "Бориспіль" були евакуйовані літаками із країн Європи та регіону Перської затоки.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили упродовж 9 травня вісім пасажирських чартерних та спеціальних авіарейсів.

Цими літаками із Бейрута, Абу-Дабі, Дубаю, Кувейту, Праги, Мюнхена та Риги прибули громадяни України.

Всі вони в обов’язковому порядку пройшли процедуру температурного скринінгу. Осіб з підвищеною температурою тіла прикордонники не виявили. Також жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття", - повідомили в ДПСУ.

У ході паспортного контролю пасажирам на мобільні телефони було встановлено мобільний додаток "Дій вдома" з метою проходження самоізоляції.

Також відомо, що минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 15,4 тисячі громадян.

Нагадаємо, станом на 10 травня в Україні зафіксовано 15232 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Авіаперевізники Czech Airlines, Wizz Аir та Lufthansa упродовж травня - максимум на початку червня планують відновити регулярні рейси з України до Європи.

29 квітня Державна авіаційна служба заборонила компанії МАУ виліт літака з українськими заробітчанами до Великобританії.