Понад 500 українців евакуювали літаками з-за кордону
Минулої доби більше 560 громадян України через аеропорт "Бориспіль" були евакуйовані літаками із країн Європи та регіону Перської затоки.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили упродовж 9 травня вісім пасажирських чартерних та спеціальних авіарейсів.
Цими літаками із Бейрута, Абу-Дабі, Дубаю, Кувейту, Праги, Мюнхена та Риги прибули громадяни України.
Всі вони в обов’язковому порядку пройшли процедуру температурного скринінгу. Осіб з підвищеною температурою тіла прикордонники не виявили. Також жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття", - повідомили в ДПСУ.
У ході паспортного контролю пасажирам на мобільні телефони було встановлено мобільний додаток "Дій вдома" з метою проходження самоізоляції.
Також відомо, що минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 15,4 тисячі громадян.
Нагадаємо, станом на 10 травня в Україні зафіксовано 15232 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Авіаперевізники Czech Airlines, Wizz Аir та Lufthansa упродовж травня - максимум на початку червня планують відновити регулярні рейси з України до Європи.
29 квітня Державна авіаційна служба заборонила компанії МАУ виліт літака з українськими заробітчанами до Великобританії.
- 19:07 10 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 19:04 10 травня 11 травня ботанічний сад імені Гришка відновлює роботу
- 18:38 10 травня У МЗС запевняють, що для виїзду за кордон не потрібно ніяких дозволів
- 17:58 10 травня В Луганській області росіянин намагався перетнути кордон на краденому авто
- 17:40 10 травня У Харківській області COVID-19 захворіли 9 медичних працівників
- 16:28 10 травня Понад 500 українців евакуювали літаками з-за кордону
- 19:07 10 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 16:48 06 травня "Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
- 12:08 03 травня Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе
- 14:18 04 травня Кабінет міністрів продовжив карантин до 22 травня
- 11:07 03 травня Влада сьогодні боїться мерів, які хочуть створити свою партію – мер Черкас
- 19:22 03 травня В Одесі вже працюють кафе, а люди гуляють без масок