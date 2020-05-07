Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
7 травня Верховна рада України під час позачергового засідання проголосувала за два законопроекти №3380 і №3376-1, згідно із якими передбачається масове тестування українців на коронавірус і передбачені страхові виплати лікарям, що борються із COVID-19.
Про це повідомляє RegioNews.
Так, згідно із законопроєктом №3380, масове тестування буде обов'язковим для всіх, хто звертатиметься за медичною допомогою із симптомами коронавірусу, а також для осіб, які контактували з хворими.
Згідно із документом, медики та працівники закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим коронавірусом, будуть проходити регулярне тестування.
Сюди ж відносяться всі працівники Нацполіції і Нацгвардії. Особи, які через проведення заходів по недопущенню розповсюдження коронавірусу потрапили на самоізоляцію, будуть отримувати допомогу в розмірі 50% середньої заробітної плати.
Лікарі, що через COVID-19 лежать у лікарні або перебувають на самоізоляції, отримуватимуть допомогу 100% середньої зарплати незалежно від стажу.
Також Верховна рада схвалила проект закону №3376-1 "Про внесення змін до статті 39 ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб". Його підтримали 340 депутатів.
Він передбачає, що у випадку смерті медика передбачена виплата у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму.
Закон поширюється на всі випадки інфікування або смерті внаслідок інфікування коронавірусною хворобою медиків, які виконували професійні обов'язки в умовах підвищеного ризику зараження COVID-19.
Нагадаємо, 7 травня в Україні зафіксували 13 нових смертей та 507 нових випадків коронавірусу, вилікувалися 299 громадян.
У Національному інституті раку в пацієнтки, яку госпіталізували для проведення операції, виявили коронавірусну інфекцію, одне із відділень закрили на карантин.
- 17:43 07 травня Ляшко заявив про звільнення керівника Житомирського лабораторного центру
- 17:38 07 травня На Донбасі загострення, є поранені
- 17:20 07 травня У Запоріжжі "смотрящий" часів Януковича відмовився їхати в суд
- 17:09 07 травня На Полтавщині затримали крадіїв елітних іномарок
- 17:04 07 травня Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
- 16:32 07 травня На флешмоб Кернеса до Дня перемоги відгукнулися лише 200 харків'ян
- 21:49 06 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 17:00 01 травня Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 травня Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
- 16:48 06 травня "Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
- 12:08 03 травня Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе