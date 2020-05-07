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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
07 травня 2020, 17:04 29

Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків

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Фото: flickr
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7 травня Верховна рада України під час позачергового засідання проголосувала за два законопроекти №3380 і №3376-1, згідно із якими передбачається масове тестування українців на коронавірус і передбачені страхові виплати лікарям, що борються із COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews.

Так, згідно із законопроєктом №3380, масове тестування буде обов'язковим для всіх, хто звертатиметься за медичною допомогою із симптомами коронавірусу, а також для осіб, які контактували з хворими.

Згідно із документом, медики та працівники закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим коронавірусом, будуть проходити регулярне тестування.

Сюди ж відносяться всі працівники Нацполіції і Нацгвардії. Особи, які через проведення заходів по недопущенню розповсюдження коронавірусу потрапили на самоізоляцію, будуть отримувати допомогу в розмірі 50% середньої заробітної плати.

Лікарі, що через COVID-19 лежать у лікарні або перебувають на самоізоляції, отримуватимуть допомогу 100% середньої зарплати незалежно від стажу.

Також Верховна рада схвалила проект закону №3376-1 "Про внесення змін до статті 39 ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб". Його підтримали 340 депутатів.

Він передбачає, що у випадку смерті медика передбачена виплата у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму.

Закон поширюється на всі випадки інфікування або смерті внаслідок інфікування коронавірусною хворобою медиків, які виконували професійні обов'язки в умовах підвищеного ризику зараження COVID-19.

Нагадаємо, 7 травня в Україні зафіксували 13 нових смертей та 507 нових випадків коронавірусу, вилікувалися 299 громадян.

У Національному інституті раку в пацієнтки, яку госпіталізували для проведення операції, виявили коронавірусну інфекцію, одне із відділень закрили на карантин.


коронавірус Верховна Рада COVID-19 медики депутат
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