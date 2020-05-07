У столичному Інституті раку виявили COVID-19

Тепер в установі планують провести ретельну дезінфекцію відділень

Фото: unci.org.ua

Тепер в установі планують провести ретельну дезінфекцію відділень

У Національному інституті раку в пацієнтки, яку госпіталізували для проведення операції, виявили коронавірусну інфекцію, одне із відділень закрили на карантин.

Про це повідомляють "Факти ICTV", передає RegioNews.

За словами в.о. головного лікаря інституту Богдана Борисюка, усіх медпрацівників та пацієнтів тестують на наявність вірусу.

Ми досить швидко зреагували. Пацієнтку перевели в 14-ту інфекційну лікарню. На щастя, вона перебувала одна і у палаті, і у реанімації. Це були вихідні. Ми зупинили всі операції і швидко закрили і реанімацію, і відділення, щоб погасити вогнище інфекції", – сказав Борисюк.

Він додав, що для проведення ретельної дезінфекції у відділенні потрібно виписати усіх пацієнтів.

Ми маємо виписати останнього пацієнта, потім 3-4 дні проводити дезінфекцію, санітарні роботи, відстежити й обстежити всіх контактних осіб, і тільки потім зможемо знову заповнювати відділення, але не раніше, як через тиждень", - говорить він.

Також Covid-19 підтвердили у однієї з лікарів того ж відділення, де перебувала пацієнтка, вона перебуває вдома, симптомів хвороби у неї нема.

Нагадаємо, 7 травня в Україні зафіксували 13 нових смертей та 507 нових випадків коронавірусу, вилікувалися 299 громадян.