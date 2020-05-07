14:10  07 травня
Академія наук не отримувала грошей на тести на коронавірус
16:11  07 травня
В Одесу на літаку привезли поранених на Донбасі бійців
15:01  07 травня
В Україні відновили роботу більше 500 ринків
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
07 травня 2020, 16:05 36

У столичному Інституті раку виявили COVID-19

Читайте также
на русском языке
07 травня 2020, 16:05 36
Читайте также на русском языке
Тепер в установі планують провести ретельну дезінфекцію відділень
Фото: unci.org.ua
Тепер в установі планують провести ретельну дезінфекцію відділень

У Національному інституті раку в пацієнтки, яку госпіталізували для проведення операції, виявили коронавірусну інфекцію, одне із відділень закрили на карантин.

Про це повідомляють "Факти ICTV", передає RegioNews.

За словами в.о. головного лікаря інституту Богдана Борисюка, усіх медпрацівників та пацієнтів тестують на наявність вірусу.

Ми досить швидко зреагували. Пацієнтку перевели в 14-ту інфекційну лікарню. На щастя, вона перебувала одна і у палаті, і у реанімації. Це були вихідні. Ми зупинили всі операції і швидко закрили і реанімацію, і відділення, щоб погасити вогнище інфекції", – сказав Борисюк.

Він додав, що для проведення ретельної дезінфекції у відділенні потрібно виписати усіх пацієнтів.

Ми маємо виписати останнього пацієнта, потім 3-4 дні проводити дезінфекцію, санітарні роботи, відстежити й обстежити всіх контактних осіб, і тільки потім зможемо знову заповнювати відділення, але не раніше, як через тиждень", - говорить він.

Також Covid-19 підтвердили у однієї з лікарів того ж відділення, де перебувала пацієнтка, вона перебуває вдома, симптомів хвороби у неї нема.

Нагадаємо, 7 травня в Україні зафіксували 13 нових смертей та 507 нових випадків коронавірусу, вилікувалися 299 громадян.


Київ коронавірус карантин Інститут раку
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Буковині занижуватимуть статистику хворих на COVID-19, - чернівецький інфекціоніст
07 травня 2020, 15:35
У Києві вже почали працювати 10 ринків
07 травня 2020, 15:18
В Україні відновили роботу більше 500 ринків
07 травня 2020, 15:01
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
06 травня 2020, 21:49
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
02 травня 2020, 16:47
"Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
06 травня 2020, 16:48
Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе
03 травня 2020, 12:08
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Кирило Молчанов
Всі блоги »
Битва за Київ: як одесит Гончаренко може зіпсувати гру Кличка
07 травня 2020, 14:00
Хто буде в Харкові робити вакцину від коронавіруса, і чому мільйона Зеленського не вистачить
06 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Віталій Кличко
Міський голова Києва
Геннадій Кернес
Міський голова Харкова
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Всі досьє »