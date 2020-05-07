Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
7 мая Верховная Рада Украины во время внеочередного заседания проголосовала за два законопроекта №3380 и №3376-1, согласно которым предполагается массовое тестирование украинцев на наличие коронавируса и предусмотрены страховые выплаты врачам, которые борются с COVID-19.
Об этом сообщает RegioNews.
Так, согласно законопроекту №3380, массовое тестирование будет обязательным для всех, кто будет обращаться за медицинской помощью с симптомами коронавируса, а также для лиц, контактировавших с больными.
Согласно документу, медики и работники учреждений здравоохранения, оказывающих помощь больным коронавирусом, будут проходить регулярное тестирование.
Сюда же относятся все работники Нацполиции и Нацгвардии. Лица, которые через проведение мероприятий по недопущению распространения коронавируса попали на самоизоляцию, будут получать пособие в размере 50% средней заработной платы.
Врачи, которые через COVID-19 лежат в больнице или находятся на самоизоляции, получать помощь 100% средней зарплаты независимо от стажа.
Также Верховная рада одобрила проект закона №3376-1 "О внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней". Его поддержали 340 депутатов.
Он предусматривает, что в случае смерти медика предусмотрена выплата в 750-кратном размере прожиточного минимума.
Закон распространяется на все случаи инфицирования или смерти в результате инфицирования коронавирусной болезнью медиков, которые выполняли профессиональные обязанности в условиях повышенного риска заражения COVID-19.
Напомним, 7 мая в Украине зафиксировали 13 новых смертей и 507 новых случаев коронавируса, излечились 299 граждан.
В Национальном институте рака у пациентки, которую госпитализировали для проведения операции, обнаружили коронавирусную инфекцию, одно из отделений закрыли на карантин.
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