Не у міністерство, а в Нацраду: Саакашвілі розповів про своє призначення
Міхеїл Саакашвілі повідомив, що він буде працювати у виконавчому комітеті Національної ради реформ
Про це заявив сам політик заявив в інтерв'ю Deutsche Welle, передає RegioNews.
У минулому президент Грузії і губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі відреагував на чутки про його призначення. Саакашвілі підтвердив, що його призначають в Нацраду. Але при цьому він наголосив, що обійматиме посаду керівника, а не секретаря організації. Цю ж інформацію підтвердив і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Народний депутат додав, що рішення президента про призначення Саакашвілі оприлюднять вже 6 травня.
Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що Міхеїла Саакашвілі готують на посаду віце-прем'єра з питань реформ. Втім, незабаром відкликали кандидатуру і заявили, що шукають для політика нове місце. В Офісі президента вважають, що колишній грузинський Саакашвілі має достатню парламентську підтримку.
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