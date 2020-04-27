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27 квітня 2020, 11:15 1

Єрмак: Запрошення Саакашвілі у Кабмін - не одноособна ініціатива

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27 квітня 2020, 11:15 1
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Ініціативу з просування Саакашвілі приписують голові Офісу Президента Андрієві Єрмаку
Facebook: Офіс Президента України
Ініціативу з просування Саакашвілі приписують голові Офісу Президента Андрієві Єрмаку

Андрій Єрмак стверджує, що пропозиція запросити Міхеїла Саакашвілі виникла на одному із засідань з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому голова ОП заявив, що "не може сказати, що ця ідея була озвучена кимось одним”.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає RegioNews. Скільки саме було прибічників запрошення Саакашвілі, Єрмак не уточнив.

Водночас РБК-Україна, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що саме Єрмак став ініціатором повернення колишнього президента Грузії. А перед цим цю ідею начебто просував його попередник на посаді - Андрій Богдан.

Єрмак не прокоментував ці чутки. Проте він підтвердив, що дійсно давно особисто знайомий із Саакашвілі.

"Ми з паном Саакашвілі випускники Київського інституту міжнародних відносин, тому дійсно давно знайомі. Більш того, за десятки років роботи в юриспруденції я встиг познайомитися з більшістю українських політиків і бізнесменів. Досить складно знайти когось, з ким я не знайомий” - , зауважив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше у фракції "Слуга народу” повідомляли, що Міхеїл Саакашвілі може стати віце-прем'єр-міністром з реформ.

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