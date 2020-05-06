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06 мая 2020, 13:57 15

Не в министерство, а в Нацсовет: Саакашвили рассказал о своем назначении

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06 мая 2020, 13:57 15
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Экс-президент Грузии будет заниматься реформами
Фото: Facebook Mikheil Saakashvili
Экс-президент Грузии будет заниматься реформами

Михеил Саакашвили сообщил, что он будет работать в исполнительном комитете Национального совета реформ

Об этом заявил сам политик заявил в интервью Deutsche Welle, передает RegioNews.

В прошлом президент Грузии и губернатор Одесской области Михеил Саакашвили отреагировал на слухи о его назначении. Саакашвили подтвердил, что его назначают в Нацсовет. Но при этом он подчеркнул, что будет занимать должность руководителя, а не секретаря организации. Эту же информацию подтвердил и председатель фракции "Слуга народа” Давид Арахамия. Народный депутат добавил, что решение президента о назначении Саакашвили обнародуют уже 6 мая.

Напомним, 22 апреля стало известно, что Михеила Саакашвили готовят на должность вице-премьера по вопросам реформ. Впрочем, вскоре кандидатуру отозвали и заявили, что ищут для политика новое место. В Офисе президента считают, что бывший грузинский Саакашвили имеет достаточную парламентскую поддержку.


Офис президента назначение
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