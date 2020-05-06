Не в министерство, а в Нацсовет: Саакашвили рассказал о своем назначении
Михеил Саакашвили сообщил, что он будет работать в исполнительном комитете Национального совета реформ
Об этом заявил сам политик заявил в интервью Deutsche Welle, передает RegioNews.
В прошлом президент Грузии и губернатор Одесской области Михеил Саакашвили отреагировал на слухи о его назначении. Саакашвили подтвердил, что его назначают в Нацсовет. Но при этом он подчеркнул, что будет занимать должность руководителя, а не секретаря организации. Эту же информацию подтвердил и председатель фракции "Слуга народа” Давид Арахамия. Народный депутат добавил, что решение президента о назначении Саакашвили обнародуют уже 6 мая.
Напомним, 22 апреля стало известно, что Михеила Саакашвили готовят на должность вице-премьера по вопросам реформ. Впрочем, вскоре кандидатуру отозвали и заявили, что ищут для политика новое место. В Офисе президента считают, что бывший грузинский Саакашвили имеет достаточную парламентскую поддержку.
- 15:16 06 мая Глава "Нафтогаза” получил 47 тысяч вместо миллиона
- 15:04 06 мая Аэропорт Ровно выставили на продажу за долги
- 14:51 06 мая Кабмин планирует увеличить лимит количества пассажиров в общественном транспорте
- 14:36 06 мая Массовых мероприятий 8 и 9 мая не будет
- 14:36 06 мая В порту Южный "разлили" пальмовое масло: экологи уже посчитали убытки
- 14:20 06 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:20 06 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:58 30 апреля В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
- 09:00 29 апреля Арьергард Саакашвили, или цена обиды Сергея Лещенко
- 12:08 03 мая Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе