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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
05 травня 2020, 20:05 17

Верховна Рада планує вийти з режиму карантину 18 травня

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05 травня 2020, 20:05 17
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Пленарні засідання парламенту скасовані 17 березня у зв’язку з карантином в Україні
Фото: Facebook
Пленарні засідання парламенту скасовані 17 березня у зв’язку з карантином в Україні

Верховна Рада України може вийти із режиму карантину і відновити роботу згідно із календарним планом 18 травня.

Відповідну постанову зареєстрував у парламенті голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.

Згідно із текстом документа, Арахамія пропонує Верховній Раді визнати таким, що втратив силу перший пункт постанови "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину".

Це означає, що Рада перейде до роботи в нормальному режимі, який передбачений календарним планом третьої сесії.

Якщо постанова "Слуги народу" буде підтримана депутатами, парламент зможе продовжити роботу вже з вівторка 18 травня.

Нагадаємо, 24 березня в парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам.


карантин Давид Арахамія Слуга народа Верховна Рада
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