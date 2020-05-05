Верховна Рада планує вийти з режиму карантину 18 травня
Верховна Рада України може вийти із режиму карантину і відновити роботу згідно із календарним планом 18 травня.
Відповідну постанову зареєстрував у парламенті голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.
Згідно із текстом документа, Арахамія пропонує Верховній Раді визнати таким, що втратив силу перший пункт постанови "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину".
Це означає, що Рада перейде до роботи в нормальному режимі, який передбачений календарним планом третьої сесії.
Якщо постанова "Слуги народу" буде підтримана депутатами, парламент зможе продовжити роботу вже з вівторка 18 травня.
Нагадаємо, 24 березня в парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам.
- 21:53 05 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 21:50 05 травня Венедіктова призначила прокурором Києва чиновника часів Шокіна
- 21:16 05 травня Нацкомісія заперечує інформацію про підвищення тарифів на електроенергію для населення
- 20:17 05 травня В зоні ООС зафіксовано 6 обстрілів, працювали снайпери
- 20:05 05 травня Верховна Рада планує вийти з режиму карантину 18 травня
- 19:19 05 травня ЄС виділить Україні 1,2 млрд євро позики для подолання наслідків епідемії
- 21:53 05 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 17:00 01 травня Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
- 15:36 28 квітня На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази
- 15:07 28 квітня Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
- 16:47 02 травня Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції