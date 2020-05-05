П'ятьох медиків Львова госпіталізували з підозрою на коронавірус
З підозрою на коронавірус COVID-19 у Львові в інфекційну лікарню госпіталізували п'ятьох медиків. Всі вони контактували з пацієнтом, у якого згодом виявили коронавірус.
Про це RegioNews повідомили у Львівській обласній клінічній лікарні.
За даними лікарні, зазначений пацієнт при надходженні на лікування був протестований експрес-тестом, однак результати тесту були негативними. Після проведення оперативного втручання і повторного тестування пацієнта методом ПЛР, був отриманий позитивний результат на наявність коронавіруса.
Лікарі, які перебували в контакті з пацієнтом, вже чекають результати тестів на коронавірус. Так, вже є позитивний результат ПЛР дослідження на COVID-19 у одного з лікарів.
У лікарні відзначають, що у відділенні кардіохірургії та інтенсивної терапії N2 введений вахтовий метод надання допомоги, а сама лікарня приймає пацієнтів в ургентному порядку.
Як повідомлялося раніше, станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
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