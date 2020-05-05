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05 травня 2020, 18:02 3

П'ятьох медиків Львова госпіталізували з підозрою на коронавірус

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05 травня 2020, 18:02 3
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Позитивний результат тестування вже отримали у одного з лікарів
Позитивний результат тестування вже отримали у одного з лікарів

З підозрою на коронавірус COVID-19 у Львові в інфекційну лікарню госпіталізували п'ятьох медиків. Всі вони контактували з пацієнтом, у якого згодом виявили коронавірус.

Про це RegioNews повідомили у Львівській обласній клінічній лікарні.

За даними лікарні, зазначений пацієнт при надходженні на лікування був протестований експрес-тестом, однак результати тесту були негативними. Після проведення оперативного втручання і повторного тестування пацієнта методом ПЛР, був отриманий позитивний результат на наявність коронавіруса.

Лікарі, які перебували в контакті з пацієнтом, вже чекають результати тестів на коронавірус. Так, вже є позитивний результат ПЛР дослідження на COVID-19 у одного з лікарів.

У лікарні відзначають, що у відділенні кардіохірургії та інтенсивної терапії N2 введений вахтовий метод надання допомоги, а сама лікарня приймає пацієнтів в ургентному порядку.

Як повідомлялося раніше, станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.


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