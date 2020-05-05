Спалах коронавірусу зафіксували на Южно-Українській АЕС
Коронавірусну хворобу підтвердили у 12 працівників Южно-Української атомної електростанції, що на Миколаївщині. Одна людина з підозрою.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Южно-Української АЕС.
Начальник управління інформації та громадських зв’язків Южно-Української атомної електростанції Олександр Пелюх зазначив, що в інфекційному відділенні Южноукраїнська перебувають п’ять працівників підприємства – чотири хворих у стані середньої тяжкості, один – з підозрою.
У Миколаївській обласній інфекційній лікарні перебуває один працівник. Третього травня у зв’язку з погіршенням стану його було переведено до інфекційного відділення.
Як повідомляється в сюжеті ТСН, на в’їзді до Южноукраїнська стоять блокпости. Безперешкодно проїжджати можуть лише працівники АЕС. Всіх інших зупиняють, міряють температуру.
Незважаючи на блокпости, потік транспорту великий. Автомобілісти виправдовуються: виїжджають за крайньої потреби.
Станом на 5 травня, у місті Южноукраїнськ зафіксовано 24 інфікованих. Попри це на вулицях повно людей, подекуди без масок.
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