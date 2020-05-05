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05 травня 2020, 18:55 9

Спалах коронавірусу зафіксували на Южно-Українській АЕС

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05 травня 2020, 18:55 9
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На станції посилюють карантинні заходи та проводять дезінфекцію
Фото: АЕС
На станції посилюють карантинні заходи та проводять дезінфекцію

Коронавірусну хворобу підтвердили у 12 працівників Южно-Української атомної електростанції, що на Миколаївщині. Одна людина з підозрою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Южно-Української АЕС.

Начальник управління інформації та громадських зв’язків Южно-Української атомної електростанції Олександр Пелюх зазначив, що в інфекційному відділенні Южноукраїнська перебувають п’ять працівників підприємства – чотири хворих у стані середньої тяжкості, один – з підозрою.

У Миколаївській обласній інфекційній лікарні перебуває один працівник. Третього травня у зв’язку з погіршенням стану його було переведено до інфекційного відділення.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, на в’їзді до Южноукраїнська стоять блокпости. Безперешкодно проїжджати можуть лише працівники АЕС. Всіх інших зупиняють, міряють температуру.

Незважаючи на блокпости, потік транспорту великий. Автомобілісти виправдовуються: виїжджають за крайньої потреби.

Станом на 5 травня, у місті Южноукраїнськ зафіксовано 24 інфікованих. Попри це на вулицях повно людей, подекуди без масок.


коронавірус карантин COVID-19 Миколаїв
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