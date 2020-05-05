Верховная Рада планирует выйти из режима карантина 18 мая

Пленарные заседания парламента отменены 17 марта в связи с карантином в Украине

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Пленарные заседания парламента отменены 17 марта в связи с карантином в Украине

Верховная Рада Украины может выйти из режима карантина и восстановить работу согласно календарному плану 18 мая.

Соответствующее постановление зарегистрировал в парламенте председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews. Согласно тексту документа, Арахамия предлагает Верховной Раде признать утратившим силу первый пункт постановления "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина". Это означает, что Рада перейдет к работе в нормальном режиме, который предусмотрен календарным планом третьей сессии. Если постановление "Слуги народа" будет поддержано депутатами, парламент сможет продолжить работу уже со вторника 18 мая. Напомним, 24 марта в парламенте зарегистрировали правительственный законопроект о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам.

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