Президент підписав закон про землю

Зеленський заявив, що Україна чекала на це всі роки незалежності

Фото: Facebook Офіс Президента України

Зеленський заявив, що Україна чекала на це всі роки незалежності

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі ( № 552-ІХ, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення").

Глава держави назвав цей момент історичним для себе та для усіх українців, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Документ передбачає запровадження ринкового обігу сільськогосподарських земель і формування відповідного правового поля. Це відбуватиметься поетапно.

З 1 липня 2021 року право купляти ділянки до 100 гектарів отримають винятково громадяни України, а вже з 1 січня 2024 року таку можливість нададуть юридичним особам, власниками яких також будуть українці. Їм дозволять купляти до 10 тисяч гектарів. При цьому державні та комунальні землі продавати буде не можна.

В Офісі президента запевнили, що ухвалили документ заради українців, адже закон про землю забезпечить контитуційне право громадян розпоряджатися власністю. До того ж, у Зеленського сподіваються збільшити притік інвестицій до агросектору.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про ринок землі 31 березня 2020 року. Перед цим депутатам довелося розглянути понад 4000 поправок, які внесли після першого голосування у листопаді 2019 року.