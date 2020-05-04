Депутаты решили оспорить земельный закон в Конституционном суде
В Конституционный суд Украины обратились 48 народных депутатов относительно конституционности закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 года.
Об этом сообщили в Конституционном суде Украины, передает RegioNews.
В представлении депутаты просят открыть конституционное производство и признать ряд положений закона такими, которые не соответствуют статьям Конституции.
Среди прочего, депутаты заявляют, что внеочередное заседание Рады, на котором рассматривали закон о земле, созвали на 30 марта, а сам закон в целом приняли уже 31 марта.
По их мнению, также были нарушены статьи Регламента Верховной Рады, а во время рассмотрения поправок в закон (30 марта) в зале не было необходимого для принятия решений количества народных депутатов.
Отмечается, что уполномоченными представителями 48 нардепов указаны лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и нардеп от ее фракции Сергей Власенко.
Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении закон о рынке земли 31 марта 2020 года. Перед этим депутатам пришлось рассмотреть более 4000 поправок, которые внесли после первого голосования в ноябре 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 28 апреля этого года.
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