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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 травня 2020, 19:31 18

Послаблення карантину Україні: на ринках Полтави зафіксовано порушення

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01 травня 2020, 19:31 18
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1 травня в Полтавській області відкрилися ринки в місті Полтава, Лубнах та Гребінці
Фото: flickr
1 травня в Полтавській області відкрилися ринки в місті Полтава, Лубнах та Гребінці

За інформацією голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, найбільш суттєві порушення були зафіксовані на центральному продовольчому ринку міста Полтава.

Про це повідомляється на сайті облдержадміністрації, передає RegioNews.

Якщо адміністрація центрального ринку не забезпечить дотримання санітарних вимог – він буде закритий", – сказав Синєгубов.

За його словами, на Полтавщині 43 ринки, які мають реєстрацію, а загалом їх нараховується 54. Олег Синєгубов зазначив, що заяви на відкриття надійшли поки від трьох із них: у Полтаві, Гребінці та Лубнах.

Щодо центрального ринку в Полтаві – по-перше, він не має відповідної реєстрації. По-друге, сьогодні там зафіксовано багато порушень. Тому ми ухвалюватимемо рішення щодо його закриття, якщо адміністрація не дослухається до зауважень. Тримаємо це питання на контролі", – заявив голова Полтавської ОДА.

Також відомо, що співробітники Полтавського відділу поліції склали протокол на адміністрацію центрального ринку за порушення вимог карантину. Їм загрожує штраф у розмірі від 34 до 170 тисяч гривень.

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Нагадаємо, комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Полтавської області (ТЕБ та НС) 30 травня порекомендувала дозволити роботу продовольчих ринків за умови повного дотримання протиепідемічних вимог.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.


Олег Синєгубов Полтавська область Полтава ринки карантин порушення
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