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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 травня 2020, 18:53 13

У Мукачеві з 4 травня також послаблюють карантин

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01 травня 2020, 18:53 13
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Можна буде відвідувати парки із дотриманням соціальної дистанції.
Фото: flickr
Можна буде відвідувати парки із дотриманням соціальної дистанції.

Міська влада Мукачево на Закарпатті планує дозволити з 4 травня роботу торговельних центрів та парків.

Про це повідомляє пресслужба Мукачівської міської ради, передає RegioNews.

Приводом до такого кроку стало рішення комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Як повідомляється, торгові центри зможуть працювати за умови використання відвідувачами засобів захисту - респіраторів або захисних масок, забезпечення персоналу засобами захисту (окулярами або щитком) і рукавичками.

Обов'язковим є проведення дезінфекції всіх приміщень кожні 2 години, а перебувати в приміщенні може не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів.

Між відвідувачами повинна зберігатися дистанція не менше 1,5 метрів. Крім того, на входах до закладів мають бути дезінфектори.

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Нагадаємо, міська влада Черкас з 1 травня послабила карантинні обмеження у зв'язку з численними зверненнями представників бізнесу.

Влада відреагувала на послаблення карантину в Черкасах, МОЗ та Нацополіція засудили курс мера міста.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.


Мукачево карантин влада Україна коронавірус
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