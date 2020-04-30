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30 квітня 2020, 14:42 9

Антисептику з державних заводів більше не буде: потрібен закон

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30 квітня 2020, 14:42 9
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З травня "Укрспирт” не матиме права виготовляти засоби дезінфекції
Фото: Facebook Укрспирт
З травня "Укрспирт” не матиме права виготовляти засоби дезінфекції

Держпідприємство "Укрспирт” може згорнути виробництво сировини для антисептиків через законодавчі обмеження.

30 квітня завершився термін, впродовж якого компанія мала дозвіл працювати з виробниками санітайзерів, передає RegioNews.

"Укрспирт” підключили до роботи через дефіцит, який виник на ринку дезінфекційних засобів. Верховна Рада і президент погодили відповідний закон, і з 2 квітня 12 заводів держпідприємства (майже третина усіх потужностей) почали працювати на виробництво антисептику. За цей час виробили понад 4 млн літрів сировини.

На держпідприємстві кажуть, що такий режим роботи був вигідний усім: і дефіцит подолали, і ціну на санітайзери вдалося знизити. До того ж, і "Укрспирт” зумів непогано заробити. За час дії дозволу надходження склали 140 млн гривень.

Зауважимо, у вартість сировини для антисептиків не закладали акциз. Втім, попри посилену роботу "Укрспирту”, за квітень силовики викрили низку підпільних виробників санітайзерів.

Нагадаємо, наприкінці березня Кабінет Міністрів заборонив експорт етанолу через те, що на тлі епідемії коронавірусу потреба у медичному спирті виросла. Заборона діє до початку червня.


антисептик Укрспирт коронавірус Верховна Рада закон промисловість
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