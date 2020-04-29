Побиття поліцейським журналіста вже перевіряє ДБР

Слідчі почали досудове розслідування

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Слідчі почали досудове розслідування

Діями поліцейського, який побив журналіста Богдана Кутєпова під час зйомок акції протесту, займаються слідчі Державного бюро розслідувань.

Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством. Максимальне покарання за це - до восьми років позбавлення волі.

Одночасно проводиться службова перевірка дій патрульного, яку поліція почала після скарги побитого журналіста.

Нагадаємо, 29 квітня поліцейський погрожував Богдану Кутєпову, вимагаючи припинити зйомку акції біля Кабміну. Згодом правоохоронець став штовхати журналіста і зламав йому камеру.