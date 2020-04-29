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29 апреля 2020, 18:04 9

Избиение полицейским журналиста уже проверяет ГБР

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29 апреля 2020, 18:04 9
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Следователи начали досудебное расследование
Фото: Громадське
Следователи начали досудебное расследование

Действиями полицейского, который избил журналиста Богдана Кутепова во время съемок акции протеста, занимаются следователи Государственного бюро расследований.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием. Максимальное наказание за это - до восьми лет лишения свободы.

Одновременно проводится служебная проверка действий патрульного, которую полиция начала после жалобы избитого журналиста.

Напомним, 29 апреля полицейский угрожал Богдану Кутепову, требуя прекратить съемку акции возле Кабмина. Впоследствии правоохранитель стал толкать журналиста и сломал ему камеру.


Кабмин ГБР полиция МВД власть журналисты СМИ
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